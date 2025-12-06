المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:57 م 06/12/2025
الدوري الأمريكي لكرة السلة

شعار NBA لكرة السلة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا عن فوز خمس جهات ناشئة في النسخة الثانية من برنامج التسريع الأفريقي ثلاثي المضاعفة، والذي يهدف إلى دعم تطوير التكنولوجيا وريادة الأعمال في القارة الأفريقية.

وقد شهد البرنامج تنافسا كبيرا هذا العام، حيث تلقت اللجنة أكثر من 700 طلب من 32 دولة أفريقية، ليتم اختيار عشرة متأهلين للمرحلة النهائية قبل الإعلان عن الفائزين.

وفي سياق النتائج، برز الحضور المصري بقوة بعد حصول شركتين مصريتين على مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في إفريقيا، وهو ما يعكس تطور قطاع التكنولوجيا الرياضية في مصر وقدرته على المنافسة على المستوى القاري.

وستحصل الشركات الفائزة على دعم مالي وفرصة الانضمام إلى برنامج احتضان لمدة 12 شهرا داخل مركز الابتكار في جامعة كارنيجي ميلون – أفريقيا، إلى جانب حصول أفضل ثلاث شركات على رصيد لاستخدام واجهات البرمجة من شركة الذكاء الاصطناعي العالمية، بالإضافة إلى يوم تعايش كامل مع الفريق الهندسي لها داخل مقرها الرئيسي.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال فعالية يوم العروض النهائية التي استضافتها جامعة كارنيجي ميلون – أفريقيا في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور لجنة تحكيم تضم قيادات من الجامعة ومن شركات عالمية متخصصة في التقنية والخدمات الرقمية.

ويحظى البرنامج بدعم مؤسسي من جهات ريادية وتقنية عدة، فيما تواصل منصة أل إكس للابتكار دورها كشريك تشغيلي رسمي للبرنامج للعام الثاني على التوالي.

وأكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا، تقديرها للمستوى المتقدم الذي قدمته الشركات المشاركة، مشيرة إلى أن الابتكارات المطروحة تُسهم في تشكيل مستقبل الرياضة والترفيه في القارة، وأن الدعم المقدم سيمكن الشركات الناشئة من التوسع وتحقيق تأثير حقيقي ومستدام في أفريقيا والعالم.

الرابطة الوطنية لكرة السلة في أفريقيا الرابطة الوطنية لكرة السلة

