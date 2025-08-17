المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اتهامات بالعنصرية ضد لاعب شالكه خلال مواجهة في كأس ألمانيا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:30 م 17/08/2025
شالكه

شالكه

شهدت مباراة الدور الأول من كأس ألمانيا، اليوم الأحد، بين شالكه ولوكوموتيف لايبزج واقعة مثيرة للجدل بعدما بدا أن كريستوفر أنتوي أدجي، لاعب وسط شالكه، تعرض لإساءة عنصرية من جماهير الفريق المضيف.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 13 عندما كان أدجي، صاحب البشرة السمراء، يستعد لتنفيذ رمية تماس، حيث اشتكى من سماع عبارات مسيئة وتوجه بالحديث إلى حكم المباراة ماكس برودا، الذي استدعى قائدي الفريقين وأوقف اللقاء لمدة دقيقتين. كما تدخل المذيع الداخلي للاستاد مطالبًا الجماهير بالكف عن استخدام ألفاظ عنصرية.

ورغم ذلك، وُجهت صافرات استهجان إلى اللاعب في كل مرة لمس فيها الكرة لاحقًا، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني لشالكه.

في المقابل، قال كارستن ماشول، المتحدث باسم لوكوموتيف لايبزج، إن النادي لم يتمكن من التحقق من صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن أشخاصًا قريبين من مكان الحدث، بينهم أحد أعضاء الجهاز الفني يستخدم كرسيًا متحركًا، لم يسمعوا أي إساءة.

وانتهت المباراة بفوز شالكه بهدف نظيف أحرزه بريان لازمي في الوقت الإضافي، ليعبر الفريق إلى الدور التالي من البطولة.

يذكر أن شالكه ينشط في الدرجة الثانية من الدوري الألماني، فيما يلعب لوكوموتيف لايبزج في الدرجة الرابعة بعدما أخفق الموسم الماضي في التأهل إلى الدرجة الثالثة.

الدوري الألماني شالكه كأس ألمانيا

