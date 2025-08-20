المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:22 م 20/08/2025
الشناوي

محمد الشناوي - حارس الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفى مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث سير.

وأشار الحساب الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن عزاء والد الشناوي سيقام مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامل بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على نعي والد الشناوي وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

وسبق وكشف "يلا كورة" عن وفاة والد محمد الشناوي بطريق الواحات، الذي كان يقل سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه واختل توازن سائقها وانقلبت بعد الكيلو 292.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

وغاب محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

وبشكل عام لعب الشناوي مع الأهلي منذ قدومه في 2016، 331 مباراة بواقع 29629 دقيقة، وحصل خلالها على 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وتوج صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي بالآتي: "8 دوري مصري، 1 كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، 5 كأس مصر، 6 كأس السوبر المصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس السوبر الأفريقي".

الأهلي الشناوي حادث سير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520867/الأهلي-يعلن-تفاصيل-عزاء-والد-الشناوي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي", "alternativeHeadline":"الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي", "description": "أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفى مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث سير.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/6/19/gqd3exzxqaa316x2024_6_19_12_5.webp", "keywords": "الشناوي-الأهلي-حادث سير", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520867/الأهلي-يعلن-تفاصيل-عزاء-والد-الشناوي", "articleBody": "أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفى مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث سير.وأشار الحساب الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن عزاء والد الشناوي سيقام مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامل بمحافظة كفر الشيخ.وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على نعي والد الشناوي وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.وسبق وكشف "يلا كورة" عن وفاة والد محمد الشناوي بطريق الواحات، الذي كان يقل سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه واختل توازن سائقها وانقلبت بعد الكيلو 292.وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.وغاب محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.وبشكل عام لعب الشناوي مع الأهلي منذ قدومه في 2016، 331 مباراة بواقع 29629 دقيقة، وحصل خلالها على 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.وتوج صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي بالآتي: "8 دوري مصري، 1 كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، 5 كأس مصر، 6 كأس السوبر المصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس السوبر الأفريقي".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/6/19/gqd3exzxqaa316x2024_6_19_12_5.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 20T16:22: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-20T16:24:05+03:00", "datePublished" : "2025-08-20T16:22:00+03:00" }