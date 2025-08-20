الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفى مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث سير.

وأشار الحساب الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن عزاء والد الشناوي سيقام مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامل بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على نعي والد الشناوي وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

وسبق وكشف "يلا كورة" عن وفاة والد محمد الشناوي بطريق الواحات، الذي كان يقل سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه واختل توازن سائقها وانقلبت بعد الكيلو 292.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

وغاب محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

وبشكل عام لعب الشناوي مع الأهلي منذ قدومه في 2016، 331 مباراة بواقع 29629 دقيقة، وحصل خلالها على 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وتوج صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي بالآتي: "8 دوري مصري، 1 كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، 5 كأس مصر، 6 كأس السوبر المصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس السوبر الأفريقي".