أكد "كمال شعيب"، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي في 6 أكتوبر غير صحيح، مشددًا على ثقة النادي في الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التخلي عن حقوق ملايين الجماهير.

وقال شعيب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عندنا يقين في فخامة الرئيس والدولة المصرية أنها لن تخذل ملايين الجماهير خصوصًا وأن النادي في هذا الإطار لم يقصر أو يخطئ في أي شيء".

وأكمل: "هل من المعقول أن وزارة الإسكان تصدر القرار في شهر أبريل 2025 وتسحب الأرض في يونيو 2025، رغم عدم اتباع أي إجراءات صحيحة؟".

وأوضح المستشار القانوني أن النادي حصل في أبريل 2024 على موافقة بزيادة النسبة البنائية للمشروع من 5% إلى 10%، وهو ما اعتبره "مضاعفة لإمكانيات المشروع"، مشيرًا إلى أن النادي حصل كذلك على موافقة ببناء ثلاثة أدوار بدلًا من دورين.

ونفى شعيب ما يتردد عن تغيير نشاط الأرض لبناء مجتمع سكني أو مول تجاري، مؤكدًا: "هذا غير صحيح، ولكن حتى لو حدث سيكون خيرًا للجميع لأنه سيعود بالنفع على الزمالك".

وأضاف أن فرع الزمالك في 6 أكتوبر يمثل مشروع حياة للنادي، موضحًا أن الزمالك ملتزم بدفع 800 مليون جنيه بعد تغيير بعض الاشتراطات، في حين أن ثمن الأرض الأصلي "مدفوع بالكامل"، لكنه أشار إلى وجود "تعنت غير مبرر من جهاز حدائق أكتوبر".