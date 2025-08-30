اعتلى آينتراخت فرانكفورت مؤقتًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفوزه خارج ملعبه على هوفنهايم 3-1، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

سجل لفرانكفورت كل من ريتسو دوان (هدفان في الدقيقتين 17 و27)، وكان أوزون في الدقيقة 51، وجاء هدف هوفنهايم عن طريق بورميل.

وفي مباريات أخرى، اقتنص فيردر بريمن تعادلًا مثيرًا من ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 3-3.

وكان ليفركوزن متقدمًا بنتيجة 3-2 حتى جاءت الدقيقة 90+4 عندما سجل عبدول كوليبالي هدف التعادل القاتل لفيردر بريمن.

وانتصر لايبزيج على ضيفه هايدنهايم 2 -0، وشتوتجارت على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1-0.

