مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

فرانكفورت يخطف صدارة الدوري الألماني... وتعثر ليفركوزن في الـ+90

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:47 م 30/08/2025
آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

اعتلى آينتراخت فرانكفورت مؤقتًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفوزه خارج ملعبه على هوفنهايم 3-1، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

طالع نتائج مباريات الجولة الثانية من هنا

سجل لفرانكفورت كل من ريتسو دوان (هدفان في الدقيقتين 17 و27)، وكان أوزون في الدقيقة 51، وجاء هدف هوفنهايم عن طريق بورميل.

وفي مباريات أخرى، اقتنص فيردر بريمن تعادلًا مثيرًا من ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 3-3.

وكان ليفركوزن متقدمًا بنتيجة 3-2 حتى جاءت الدقيقة 90+4 عندما سجل عبدول كوليبالي هدف التعادل القاتل لفيردر بريمن.

وانتصر لايبزيج على ضيفه هايدنهايم 2 -0، وشتوتجارت على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1-0.

للتعرف على ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

 

الدوري الألماني باير ليفركوزن فرانكفورت لايبزيج مباريات الدوري الألماني

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

