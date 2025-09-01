بشكل مفاجئ.. ليفركوزن يقرر إقالة تين هاج

قرر نادي باير ليفركوزن الألماني إقالة مدربه الهولندي الجديد إيريك تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية.

وتولى تين هاج، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي، تدريب ليفركوزن في يوليو الماضي، خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

صباحك أوروبي.. جارسيا ينقذ برشلونة.. وغياب شرقي

وقال ليفركوزن في بيان رسمي مقتضب: "يعلن النادي انفصاله عن مدربه إريك تين هاج فورا، وسيتولى الجهاز الفني المساعد مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا".

وقبل إعلان النادي، كان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، قد أن تين هاج أُقيل من تدريب باير ليفركوزن، مشيرا إلى أن إدارة النادي اتخذت القرار هذا الصباح، وأن المدرب تم إبلاغه بقرار إقالته المفاجئ،.

وحتى الآن لم يتضح سبب إقالة تين هاج من تدريب ليفركوزن قبل فترة طويلة من موعد انتهاء عقده في صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

نيمار يؤكد غيابه عن البرازيل بقرار فني

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية أمس الأحد، فإن تين هاج عقد اجتماعا مع إدارة ليفركوزن، انتقد فيه مسؤولو النادي افتقاره المدرب إلى خطة لعب واضحة، بالإضافة إلى ضعف التواصل مع الفريق.

جدير بالذكر أن الفريق جمع نقطة واحدة من أول جولتين من الدوري الألماني هذا الموسم، بالخسارة من هوفنهايم والتعادل مع فيردر بريمن.

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

جدول مباريات اليوم