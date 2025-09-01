وكيله: جاكسون يقاتل من أجل الانضمام لبايرن ميونخ

أكد وكيل أعمال اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون أن موكله يقاتل من أجل إتمام انضمامه إلى نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في الدوري الإنجليزي هذا المساء، بينما يستمر في الدوري الألماني 24 ساعة إضافية.

وكيل جاكسون يتحدث عن مفاوضات بايرن ميونخ

أشار علي برات، وكيل نيكولاس جاكسون، إلى أن بايرن ميونخ استأنف مفاوضاته مجددًا مع تشيلسي لضم صاحب الـ24 عامًا.

وقال وكيل جاكسون لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الصفقة توقفت أمس الأحد لكن المفاوضات عادت مجددًا اليوم الإثنين.. نأمل في الوصول لحل، لأن اللاعب جاهز لبايرن ميونخ، ويقاتل من أجل إتمام الصفقة".

وكان تشيلسي وافق على إعارة نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ مع بند إلزامية الشراء بـ80 مليون يورو في الصيف المقبل.

وتراجع تشيلسي عن موقفه من بيع نيكولاس جاكسون بسبب إصابة ليام ديلاب أمام فولهام، إذ يخشى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أن يلعب الأسابيع المقبلة بالمهاجم البرازيلي جواو بيدرو فقط.

ويفكر تشيلسي في قطع إعارة مارك جويو مع سندرلاند، على أن يستأنف مفاوضاته لبيع نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ.

يذكر أن نيكولاس جاكسون سجل 30 هدفًا وصنع 12 آخر في 81 مباراة في جميع المسابقات الرسمية بقميص تشيلسي.