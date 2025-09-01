المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وكيله: جاكسون يقاتل من أجل الانضمام لبايرن ميونخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:13 م 01/09/2025
نيكولاس جاكسون

نيكولاس جاكسون - مهاجم تشيلسي

أكد وكيل أعمال اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون أن موكله يقاتل من أجل إتمام انضمامه إلى نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في الدوري الإنجليزي هذا المساء، بينما يستمر في الدوري الألماني 24 ساعة إضافية.

وكيل جاكسون يتحدث عن مفاوضات بايرن ميونخ

أشار علي برات، وكيل نيكولاس جاكسون، إلى أن بايرن ميونخ استأنف مفاوضاته مجددًا مع تشيلسي لضم صاحب الـ24 عامًا.

وقال وكيل جاكسون لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الصفقة توقفت أمس الأحد لكن المفاوضات عادت مجددًا اليوم الإثنين.. نأمل في الوصول لحل، لأن اللاعب جاهز لبايرن ميونخ، ويقاتل من أجل إتمام الصفقة".

وكان تشيلسي وافق على إعارة نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ مع بند إلزامية الشراء بـ80 مليون يورو في الصيف المقبل.

وتراجع تشيلسي عن موقفه من بيع نيكولاس جاكسون بسبب إصابة ليام ديلاب أمام فولهام، إذ يخشى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أن يلعب الأسابيع المقبلة بالمهاجم البرازيلي جواو بيدرو فقط.

ويفكر تشيلسي في قطع إعارة مارك جويو مع سندرلاند، على أن يستأنف مفاوضاته لبيع نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ.

يذكر أن نيكولاس جاكسون سجل 30 هدفًا وصنع 12 آخر في 81 مباراة في جميع المسابقات الرسمية بقميص تشيلسي.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg