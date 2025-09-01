المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
3 مباريات كانت كافية.. كيف ظهر تين هاج مع باير ليفركوزن قبل إقالته؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:58 م 01/09/2025
تين هاج

إيريك تين هاج

انتهت مسيرة إيريك تين هاج، مع باير ليفركوزن، بعد أن قرر النادي الألماني إقالة المدرب سريعًا بعد أسابيع قليلة من تولي الهولندي المهمة الفنية للفريق.

وأعلن باير ليفركوزن إقالة تين هاج في بيان رسمي، تضمن الآتي: "يعلن النادي انفصاله عن مدربه إريك تين هاج فورا، وسيتولى الجهاز الفني المساعد مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا".

لقبان وأرقام سلبية بالجملة.. ماذا قدم تين هاج مع مانشستر يونايتد؟

نتائج سيئة ومستوى متذبذب

رحل إيريك تين هاج عن مهمته الفنية في باير ليفركوزن، بعد أن قاد الفريق في 3 مباريات فقط، لم يظهر خلالها بالمستوى المنتظر والمُرضي لإدارة وجماهير النادي الألماني.

تين هاج بدأ مهمته قبل انطلاق الموسم، وخاض مباراته الأولى أمام سوننهوف جروساسباخ النشط بالدرجة الرابعة، في كأس ألمانيا، ونجح باير ليفركوزن في تحقيق الفوز برباعية نظيفة.

تعثر باير ليفركوزن تحت قيادة تين هاج في المباراة الأولى في الدوري الألماني، بالخسارة أمام هوفنهايم بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد تراجع مستوى ملحوظ لكتيبة المدرب الهولندي.

لم يصلح تين هاج من الأخطاء التي وقع فيها بمباراته أمام فيردر بريمن، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني، والأخيرة التي قادها المدرب الهولندي مع باير ليفركوزن.

وسقط باير ليفركوزن في فخ التعادل أمام فيردر بريمن، بنتيجة (3-3) في المباراة التي جمعت بينهما، لتصبح الأخيرة للمدرب الهولندي وسط حالة الغضب الجماهيري.

بتلك الإقالة أصبح تين هاج، أول مدرب في تاريخ الدوري الألماني يتولى تدريب فريق خلال فترة العطلة الصيفية، لينتهي عهده بعد مباراتين فقط من انطلاق الموسم الجديد.

رسميًا.. تين هاج مديرًا فنيًا لفريق باير ليفركوزن حتى 2027

أسباب الإقالة

أوردت شبكة "سكاي سبورت" في وقت سابق أن إدارة باير ليفركوزن، ترى أن إيريك تين هاج غير قادر على بناء فريق يمكنه المنافسة على الألقاب في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الألماني عقدت العديد من الاجتماعات لبحث موقف المدرب، على خلفية تلقيه انتقادات داخلية تتعلق بغياب خطة لعب واضحة وضعف التنظيم في الأداء، إلى جانب قصور في التواصل مع اللاعبين قبل المباريات.

وأوضحت التقارير أن تين هاج لم يلقِ كلمة تحفيزية تذكر قبل الخسارة على ملعبه أمام هوفنهايم، وهو ما أثار دهشة الفريق.

واجتمعت إدارة باير ليفركوزن مع تين هاج، حيث تعرض الهولندي لانتقادات حول افتقاره إلى خطة لعب واضحة، بالإضافة إلى ضعف التواصل مع الفريق، قبل أن تتم إقالته اليوم الإثنين.

تقارير: مستقبل تين هاج في ليفركوزن مهدد بعد أسابيع قليلة

نتائج تين هاج مع باير ليفركوزن

- سوننهوف جروساسباخ 0-4 باير ليفركوزن.

- باير ليفركوزن 1-2 هوفنهايم.

- فيردر بريمن 3-3 باير ليفركوزن.

بشكل مفاجئ.. ليفركوزن يقرر إقالة تين هاج

مسيرة تتراجع

ارتفع سهم إيريك تين هاج، حينما تولى المهمة الفنية لنادي أياكس أمستردام، حيث حقق المدرب العديد من الإنجازات رفقة الفريق الهولندي، بالإضافة إلى ظهور مميز في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب.

خاض تين هاج رفقة أياكس 215 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 159 لقاء، وتعادل في 27 مناسبة، وتلقى 29 هزيمة، وارتبط ظهور النادي الهولندي بمدربه بمستوى مميز.

انتقل تين هاج لقيادة مانشستر يونايتد، إلا أن الفترة التي قاد خلالها النادي الإنجليزي لم تكن ناجحة، حيث خاض مع الفريق 128 مباراة وحقق الفوز خلال 72 لقاء، وتعادل في 20 مناسبة، وتلقى 36 هزيمة.

تراجع المستوى الفني لمانشستر يونايتد تحت قيادة إيريك تين هاج، كان مؤشر لضرورة نهاية العلاقة التعاقدين بين الطريفين، ليرحل المدرب الهولندي عن الشياطين الحمر بحثًا عن تجربة جديدة.

ولم يستقر تين هاج في باير ليفركوزن حيث رحل سريعًا عن الفريق الألماني بعد 3 مباريات فقط.

مباراة باير ليفركوزن القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن إيريك تين

