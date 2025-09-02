حصل المدرب الهولندي إيريك تين هاج على تعويض مالي كبير، بعد إقالته من تدريب فريق باير ليفركوزن الألماني.

باير ليفركوزن أعلن أمس الإثنين عن إقالة تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يأتي هذا الانفصال بتكلفة باهظة، حيث يحصل تين هاج، الذي كان قد وقّع عقدا حتى عام 2027، على ما يقارب 5 ملايين يورو كمكافأة نهاية خدمة.

وبإضافة راتبه عن شهري يوليو وأغسطس، يصل إجمالي التعويضات إلى حوالي 6 ملايين يورو.

وسلط التقرير الضوء على أن بيان إقالة تين هاج "لم يتضمن أي كلمات شكر أو تمنيات طيبة"، مما يؤكد على تفكك العلاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أن تجربة تين هاج كانت مكلفة للنادي الألماني، خاصة أنها لم تستمر طويلا.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن تين هاج عقد اجتماعا مع إدارة ليفركوزن، انتقد فيه مسؤولو النادي افتقاره المدرب إلى خطة لعب واضحة، بالإضافة إلى ضعف التواصل مع الفريق.

جدير بالذكر أن الفريق جمع نقطة واحدة من أول جولتين من الدوري الألماني هذا الموسم، بالخسارة من هوفنهايم والتعادل مع فيردر بريمن.

