كشف كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي جيروان يضع مصطفى شوبير، ضمن قائمة تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كيكي كارسيل في تصريحات خاصة ليلا كورة: "اهتمام جيرونا بضم مصطفى شوبير؟، لم نبدي أي اهتمام بالتعاقد معه".

وأكد الصحفي ماتيو موريتو عبر راديو ماركا، أن جيرونا يدرس ضم حارس مرمى جديد، خاصة مع اقتراب رحيل الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في شهر يناير.

وكان جيرونا قد ضم ليفاكوفيتش في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من فنربخشة التركي، حتى نهاية الموسم، لكنه قد يعود لفريقه سريعًا، بسبب عدم مشاركته مع الفريق حتى الآن.

وأوضح أن الفريق الإسباني يفاضل بين الثنائي مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، ودييجو كوندي حارس فريق فياريال.

ولعب مصطفى شوبير 6 مباريات مع النادي الأهلي هذا الموسم، استقبل خلالها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وشارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر الأول، في كأس العين الودية، حيث قاد الفراعنة للانتصار على كاب فيردي، بعد تألقه في ركلات الترجيح.