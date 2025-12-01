المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد محادثات مع سلوت.. ذا أثلتيك: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:51 م 12/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول

كشفت صحيفة ذا أثلتيك، عن عودة النجم المصري محمد صلاح، لقائمة فريق ليفربول، التي ستواجه نظيره برايتون غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن الجناح المصري سيتواجد مجددًا في قائمة الريدز، بعد استبعاده من المواجهة الماضية ضد إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن عودة صلاح لقائمة ليفربول جاءت بعد محادثات إيجابية، مع مدربه الهولندي آرني سلوت اليوم.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيسافر للانضمام لمعسكر منتخب مصر، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بعد مباراة السبت، ويرى ليفربول أن فترة الانفصال هذه ضرورية لمعالجة الوضع الراهن.

وأكدت أن المدير الرياضي لليفربول، ريتشارد هيوز، كان مشاركًا بشكل كبير في قرار استبعاد صلاح من رحلة ميلانو الأخيرة، بعد تصريحات الفرعون التي هاجم فيها إدارة الريدز بالإضافة للمدير الفني آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في 3 مواجهات على التوالي، ضد كلا من: وست هام يونايتد، سندرلاند ثم ليدز يونايتد، ليظهر غاضبًا عقب اللقاء الثالث، ويعبر عن حزنه من استمرار استبعاده، مشيرًا إلى أن أحد الأشخاص يحاول الإطاحة به من صفوف ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح سلوت

