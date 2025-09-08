أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعيين الدنماركي كاسبر هيولماند، مدرباً للفريق خلفًا للهولندي إيريك تين هاج.

وقرر نادي باير ليفركوزن الألماني إقالة مدربه الهولندي الجديد إيريك تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية.

أصدر النادي الألماني، بيانا رسميا مساء اليوم الإثنين، يؤكد خلاله تعيين هيولماند مدرباً جديداً للفريق خلفاً لتين هاج.

وأشار باير ليفركوزن إلى أن هيولماند وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين حتى 2027.

وكان منتخب الدنمارك هو المحطة التدريبية الأخيرة لهيولماند، حيث رحل عن تدريب المنتخب الوطني لبلاده في يوليو من العام الماضي، بعد خوض 54 مباراة.

وخلال 54 مباراة مع منتخب الدنمارك، حقق هيولماند 32 انتصاراً، وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة.

