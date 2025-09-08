المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسمياً.. باير ليفركوزن يعلن تعيين كاسبر هيولماند مدرباً للفريق

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:49 م 08/09/2025
كاسبر هيولماند

كاسبر هيولماند

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعيين الدنماركي كاسبر هيولماند، مدرباً للفريق خلفًا للهولندي إيريك تين هاج.

وقرر نادي باير ليفركوزن الألماني إقالة مدربه الهولندي الجديد إيريك تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية.

الكشف عن تعويض تين هاج بعد إقالته من ليفركوزن

خليفة تين هاج

أصدر النادي الألماني، بيانا رسميا مساء اليوم الإثنين، يؤكد خلاله تعيين هيولماند مدرباً جديداً للفريق خلفاً لتين هاج.

وأشار باير ليفركوزن إلى أن هيولماند وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين حتى 2027.

بشكل مفاجئ.. ليفركوزن يقرر إقالة تين هاج

وكان منتخب الدنمارك هو المحطة التدريبية الأخيرة لهيولماند، حيث رحل عن تدريب المنتخب الوطني لبلاده في يوليو من العام الماضي، بعد خوض 54 مباراة.

وخلال 54 مباراة مع منتخب الدنمارك، حقق هيولماند 32 انتصاراً، وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة.

كواليس غريبة وراء سقوط تين هاج في ليفركوزن

مباراة باير ليفركوزن القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن إيريك تين هاج كاسبر هيولماند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg