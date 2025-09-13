ليفركوزن يحقق فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري

حقق باير ليفركوزن فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الألماني، عقب تغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-1، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

ليفركوزن يحقق أول فوز تحت قيادة هوليماند

وجاء الفوز تحت قيادة المدرب الدنماركي الجديد كاسبر هوليماند، الذي خلف الهولندي إرك تن هاج بعد بداية مخيبة للفريق، إذ خسر ليفركوزن على أرضه أمام هوفنهايم 1-2 في الجولة الافتتاحية، ثم اكتفى بالتعادل 3-3 مع فيردر بريمن في الجولة الثانية.

بهذا الانتصار، رفع الفريق رصيده إلى ثلاث نقاط واحتل المركز السابع مؤقتًا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تلقى آينتراخت فرانكفورت أول هزيمة له هذا الموسم، بعد انطلاقة قوية في الجولتين الأوليين، حيث فاز على فيردر بريمن 4-0 في الجولة الأولى، وتغلب على هوفنهايم 3-0 في الجولة الثانية.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فرانكفورت عند ست نقاط، محتلاً المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي يلتقي مع هامبورج غدًا السبت ضمن منافسات الجولة نفسها.

