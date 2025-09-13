المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحت قيادة هوليماند.. ليفركوزن يحقق أول فوز في الدوري الألماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:04 ص 13/09/2025
مباراة باير ليفركوزن وفيردر بريمن

ليفركوزن يحقق فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري

حقق باير ليفركوزن فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الألماني، عقب تغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-1، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

ليفركوزن يحقق أول فوز تحت قيادة هوليماند

وجاء الفوز تحت قيادة المدرب الدنماركي الجديد كاسبر هوليماند، الذي خلف الهولندي إرك تن هاج بعد بداية مخيبة للفريق، إذ خسر ليفركوزن على أرضه أمام هوفنهايم 1-2 في الجولة الافتتاحية، ثم اكتفى بالتعادل 3-3 مع فيردر بريمن في الجولة الثانية.

بهذا الانتصار، رفع الفريق رصيده إلى ثلاث نقاط واحتل المركز السابع مؤقتًا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تلقى آينتراخت فرانكفورت أول هزيمة له هذا الموسم، بعد انطلاقة قوية في الجولتين الأوليين، حيث فاز على فيردر بريمن 4-0 في الجولة الأولى، وتغلب على هوفنهايم 3-0 في الجولة الثانية.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فرانكفورت عند ست نقاط، محتلاً المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي يلتقي مع هامبورج غدًا السبت ضمن منافسات الجولة نفسها.

طالع جدول ترتيب الدوري الألماني من هنا

الدوري الألماني باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت كاسبر هوليماند إرك تن هاج

