تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

0 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

بعد اهتمام ليفربول.. أوباميكانو يرفض عرض بايرن ميونخ لتجديد عقده

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:03 م 12/10/2025
دايوت أوباميكانو

دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، قد رفض عرض ناديه بايرن ميونخ الألماني، لتجديد عقده مع العملاق البافاري، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد فلوريان بلاتنبيرج الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن أوباميكانو رفض الشروط التي عرضها نادي بايرن ميونخ، لتوقيع عقد جديد طويل الأمد.

وأوضح أن العرض الأول من جانب بايرن ميونخ، لم يلبِّ التوقعات المالية للمدافع الفرنسي. والذي يرفض التنازل عن مطالبه المادية.

وأشار إلى أن اللاعب يخطط للرحيل مجانًا في الصيف، حال عدم تلبية مطالبه، في ظل اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته، حيث يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وسيتعين على بايرن ميونخ التفكير في بيع مدافعه خلال شهر يناير المقبل، لتجنب خسارته مجانًا في الصيف.

بدأ أوباميكانو سبعًا من أصل ثماني مباريات حتى الآن هذا العام مع بطل ألمانيا، كما بدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تُقدر قيمته حاليًا بـ 50 مليون يورو، أساسيًا ولعب 90 دقيقة كاملة مع المنتخب الفرنسي في آخر ثلاث مباريات لبلاده في تصفيات كأس العالم.

 

