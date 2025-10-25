حقق فريق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في منافسات الدوري الألماني، بعد فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن من "البوندسليجا".

وجاءت ثلاثية الفريق البافاري عن طريق يوزوا كيميش في الدقيقة (64)، ورافائيل جويرو في الدقيقة (69)، ولينارت كارل في الدقيقة (81).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة الـ24 بعد تحقيقه الفوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري الألماني.

وفي أبرز نتائج الجولة الثامنة:

هامبورج 0 - 1 فولفسبورج

آينتراخت فرانكفورت 2 - 0 سانت باولي

هوفنهايم 3 - 1 هايدنهايم

أوجسبورج 0 - 6 لايبزيج

بوروسيا مونشنجلادباخ 0 - 3 بايرن ميونيخ

