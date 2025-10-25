المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 2
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الألماني.. بايرن يحقق العلامة الكاملة وفوز كاسح للايبزيج

محمد همام

كتب - محمد همام

06:37 م 25/10/2025
بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ

حقق فريق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في منافسات الدوري الألماني، بعد فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن من "البوندسليجا".

وجاءت ثلاثية الفريق البافاري عن طريق يوزوا كيميش في الدقيقة (64)، ورافائيل جويرو في الدقيقة (69)، ولينارت كارل في الدقيقة (81).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة الـ24 بعد تحقيقه الفوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري الألماني.

وفي أبرز نتائج الجولة الثامنة:

هامبورج 0 - 1 فولفسبورج

آينتراخت فرانكفورت 2 - 0 سانت باولي

هوفنهايم 3 - 1 هايدنهايم

أوجسبورج 0 - 6 لايبزيج

بوروسيا مونشنجلادباخ 0 - 3 بايرن ميونيخ

لمعرفة ترتيب الدوري الألماني.. اضغط هنا

بايرن ميونيخ الدوري الألماني لايبزيج

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 2
سندرلاند

سندرلاند

76

تبديل لصالح تشيلسي بخروج جوش أتشيمبونج ودخول توسين أدارابيويو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
