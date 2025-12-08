سكاي: شلوتربيك متردد في تمديد عقده مع بوروسيا دورتموند

أصبح مستقبل نيكو شلوتربيك، ظهير أيسر نادي بوروسيا دورتموند، محل شك داخل قلعة أسود الفيستيفال.

وينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند، في يونيو 2027.

ووفقًا لشبكة سكاي ألمانيا، فإن شلوتربيك لم يحسم موقفه من تمديد عقده مع نادي بوروسيا دورتموند.

وأفاد التقرير، أن شلوتربيك متردد بشدة في تمديد عقده مع بوروسيا دورتموند.

وبات عدم تجديد عقد شلوتربيك، هو الأكثر احتمالا داخل بوروسيا دورتموند، بحسب ما كشف التقرير.

ويريد بوروسيا دورتموند، تمديد عقد شلوتربيك، مع زيادة راتبه إلى 10 ملايين يورو في الموسم.

وكانت شبكة سكاي ألمانيا، قد كشفت في وقت سابق عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع شلوتربيك في نهاية الموسم الجاري.

كما أن بايرن ميونخ انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع شلوتربيك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات شلوتربيك، مطلوبًا في أكبر أندية أوروب، مثل بايرن ميونخ، وريال مدريد، وبرشلونة، وكذلك ليفربول.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 14 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث صنع هدفين ولم يسجل.