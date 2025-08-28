المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 26 ركلة ترجيح.. مانشستر يونايتد يودع كأس كاراباو أمام فريق درجة رابعة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:26 ص 28/08/2025
مانشستر يونايتد

من مباراة جريمبسي تاون ومانشستر يونايتد

ودع نادي مانشستر يونايتد منافسات كأس كاراباو 2025-2026، مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق من الدرجة الرابعة ينشط في الـ"ليج تو".

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جريمبسي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

مانشستر يونايتد يودع أمام فريق درجة رابعة

تقدم جريمبسي تاون على مانشستر يونايتد بهدفين في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب.

واستعاد مانشستر يونايتد توازنه في الوقت المناسب، ليتمكن من تسجيل هدف أول عن طريق الكاميروني بريان مبيومو في الدقيقة 75 قبل أن يدرك هاري ماجواير التعادل بهدف في الدقيقة 89.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، كما تنص لائحة كأس كاراباو.

واستطاع جريمبسي تاون أن يتفوق بعد 26 ركلة ترجيحية، إذ سدد كل فريق 13 ركلة، حول صاحب الأرض 12 منها إلى هدف في شباك أندريه أونانا، بينما أهدر مانشستر يونايتد ركلتين لكل من ماثياس كونيا ومبيومو.

وينتظر جريمبسي تاون التعرف إلى منافسه في الدور الثالث من كأس كاراباو، بعد القرعة التي تجرى صباح اليوم الخميس.

ويواصل مانشستر يونايتد التراجع مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ افتتح موسمه بالسقوط في أولد ترافورد (1-0) أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي ثم اكتفى بالتعادل خارج أرضه أمام فولهام، بهدف لكل منهما.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أخبار إحصائيات
مانشستر يونايتد كأس كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    9
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg