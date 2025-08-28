ودع نادي مانشستر يونايتد منافسات كأس كاراباو 2025-2026، مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق من الدرجة الرابعة ينشط في الـ"ليج تو".

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جريمبسي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

مانشستر يونايتد يودع أمام فريق درجة رابعة

تقدم جريمبسي تاون على مانشستر يونايتد بهدفين في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب.

واستعاد مانشستر يونايتد توازنه في الوقت المناسب، ليتمكن من تسجيل هدف أول عن طريق الكاميروني بريان مبيومو في الدقيقة 75 قبل أن يدرك هاري ماجواير التعادل بهدف في الدقيقة 89.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، كما تنص لائحة كأس كاراباو.

واستطاع جريمبسي تاون أن يتفوق بعد 26 ركلة ترجيحية، إذ سدد كل فريق 13 ركلة، حول صاحب الأرض 12 منها إلى هدف في شباك أندريه أونانا، بينما أهدر مانشستر يونايتد ركلتين لكل من ماثياس كونيا ومبيومو.

وينتظر جريمبسي تاون التعرف إلى منافسه في الدور الثالث من كأس كاراباو، بعد القرعة التي تجرى صباح اليوم الخميس.

ويواصل مانشستر يونايتد التراجع مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ افتتح موسمه بالسقوط في أولد ترافورد (1-0) أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي ثم اكتفى بالتعادل خارج أرضه أمام فولهام، بهدف لكل منهما.