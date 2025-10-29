المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يبحث عن أول أهدافه.. عودة مرموش إلى تشكيل مانشستر سيتي بعد 59 يوما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:55 م 29/10/2025
مرموش

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

عاد اللاعب المصري عمر مرموش إلى تشكيل نادي مانشستر سيتي الأساسي أخيرًا، بعد غياب دام 59 يومًا.

ويعاني مرموش تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، في ظل تألق النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 15 هدفًا في 12 مباراة رسمية.

عودة مرموش إلى تشكيل مانشستر سيتي

يظهر مرموش أساسيًا هذا المساء في تشكيل مانشستر سيتي ضد سوانزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب سوانزي سيتي ضمن دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.

واختار جوارديولا إجراء 10 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، من بينها إراحة هالاند، ليحصل مرموش أخيرًا على فرصة المشاركة أساسيًا في المركز المفضل بالنسبة له، المهاجم الصريح.

ويشارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي لأول مرة منذ 59 يومًا، بالتحديد منذ لقاء توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، عندما خسر فريق جوارديولا (2-0).

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

ولعب مرموش 4 دقائق أمام فياريال ثم 6 دقائق ضد أستون فيلا، قبل أن يبدأ هذا المساء ضد الفريق الناشط في تشامبيونشيب.

ويبحث مرموش عن أول هدف له مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

ولم يحرز صاحب الـ26 عامًا أي هدف لمانشستر سيتي منذ 20 مايو 2025، عندما سجل في مرمى بورنموث هدفًا حصد به جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي عمر مرموش

الإحصائيات

  • 0
  • عدد المباريات
    26
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0



