كلام فى الكورة
بسبب "بطاقة غبية".. ماريسكا غاضب من ديلاب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:50 ص 30/10/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا

أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن غضبه لحصول لاعبه ليام ديلاب على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق 4-3 على ولفرهامبتون أمس الأربعاء في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وحصل ديلاب الذي شارك كبديل على البطاقة الصفراء بعدما دفع يرسون موسكيرا في الدقيقة 79، بعدها بـ7 دقائق ارتكب خطأ بحق إيمانويل أجبادو ليتم طرده بالإنذار الثاني.

البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديلاب، العائد مؤخرا من الإصابة بعد غياب شهرين، كانت البطاقة الحمراء الخامسة للفريق في آخر 9 مباريات.

وقال ماريسكا للصحفيين بعد المباراة: "بالتأكيد، اليوم أيضا حصلنا على بطاقة حمراء غبية وكان هذا غير ضروري على الإطلاق".

ولدى سؤاله عما إذا كانت البطاقة الحمراء مستحقة، قال المدير الفني: "نعم بالتأكيد، خطأ أحمق".

وأشار ماريسكا إلى أنه "أمر محرج" أن يحصل ديلاب على بطاقة حمراء بهذه الطريقة.

وأضاف: "لأنها ثاني بطاقة صفراء في 7 دقائق، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تفادي الحصول على البطاقتين".

وأوضح: "بعد حصوله على البطاقة الصفراء، قلت له أن يبقى هادئا 4 أو 5 دقائق، ولكن ليام، عندما يكون داخل الملعب، يلعب اللعبة كما يراها، ويجد صعوبة في الوعي والاستماع لمن حوله".

وكان ماريسكا قال إنه لا ينوي معاقبة أي لاعب ينال بطاقة حمراء، ليؤكد: "لدي 4 أبناء، وعندما يفعلون شيئا خطأ، لا أعاقبهم، أحاول تعليمهم القيام بالشيء الصحيح، وأحاول أن أفعل نفس الشيء مع اللاعبين أيضا".

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقي مع توتنهام بعد غد السبت.

جدول مباريات اليوم 

تشيلسي إنزو ماريسكا ليام ديلاب

