كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، من السفر رفقة بعثة الفريق الأبيض، إلى الإمارات، التي سوف تشارك في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "خوان بيزيرا سوف يسافر مع بعثة الزمالك إلى الإمارات، مساء اليوم الإثنين".

وتابع: "رغم تعرض اللاعب للإصابة، لكن مسؤولي النادي قرروا سفره، حيث ستتم متابعة حالته من الجهاز الطبي".

وأوضح: "ستكون هناك محاولات لتجهيزه للمباراة الثانية على أقل تقدير".

وأشار: "التقديرات الطبية تشير إلى أن الإصابة بسيطة، وسيخضع لفحوصات أخرى هناك، وسيحاول الزمالك تجهيزه للعودة في أسرع وقت للملاعب، حتى حال غيابه عن مباراتي السوبر.

وكان نادي الزمالك قد كشف أن التشخيص المبدئي لإصابة بيزيرا أوضح تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ولم يكمل بيزيرا أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك أمس أمام طلائع الجيش، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ليخرج من أرضية الملعب باكيًا، مما دفع مدربه أحمد عبد الرؤوف لاستبداله والدفع بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، مساء الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، على ملعب آل نهيان.