ثامن المتأهلين.. طلائع الجيش يعبر السكة الحديد في كأس مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:39 م 01/12/2025
طلائع الجيش

طلائع الجيش

فاز طلائع الجيش أمام السكة الحديد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في كأس مصر.

وأقيمت مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل محمد عاطف هدف طلائع الجيش الأول في الدقيقة 17 من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك السكة الحديد.

وأضاف إسماعيل أوجورو الهدف الثاني لـ طلائع الجيش في الدقيقة 64، من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتجنب طلائع الجيش مفاجآت كأس مصر، يوحقق فوزًا سهلًا أمام السكة الحديد، الناشط في دوري المحترفين.

ولحق طلائع الجيش، بركاب المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأصبح طلائع الجيش ثامن المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، حيث لحق بكل من، بتروجيت، وسموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي، وحرس الحدود، وإنبي.

 

