كلام فى الكورة
لتعويض غياباته.. الزمالك يصعد 8 لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:16 م 03/12/2025
فريق الزمالك مواليد 2005

فريق الزمالك مواليد 2005

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تصعيد 8 لاعبين من قطاع الناشئين، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض الغيابات في صفوف الفريق الأبيض، خلال منافسات بطولة كأس الرابطة في شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وإدارة قطاعات الكرة برئاسة بدر حامد مع تامر عبد الحميد وحازم إمام مساعدي المدير الفني لقطاع الناشئين، على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب.

وأشار إلى أنه سيتم تصعيد 8 لاعبين من مختلف المواليد، للتواجد مع الفريق الأول وفقا لأرقامهم وإمكانياتهم في مختلف المراحل السنية.

وضمت قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في تدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة كلا من: الحارس محمد عبد الفتاح تاحا، المدافع هشام فؤاد، الظهير الأيمن محمد إبراهيم، الجناح أنس وائل، ولاعب الوسط يوسف وائل الفرنسي من فريق مواليد 2005.

كما تضم القائمة كلا من: المدافع يوسف الطباخ وصانع الألعاب أحمد صفوت ثنائي فريق مواليد 2009، بالإضافة إلى محمد حمد نجم فريق 2008 والذي يشارك ايضًا مع فريق 2007، وشارك مع منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم الماضية.

وأضاف أنه تم التنسيق والاتفاق بين المدير الفني للفريق الأول ومسؤولي قطاع الناشئين، على تصعيد مجموعة آخرى، خلال الفترة المقبلة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك تدريبات الزمالك ناشئين الزمالك

