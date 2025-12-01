يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لبطولة كأس رابطة الأندية.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قد منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب مباراة الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة الماضي.

وعاد توروب إلى القاهرة أمس بصحبة جهازه المعاون بعد انتهاء الإجازة، حسبما علم يلا كورة.

ويقود توروب، مران الأهلي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة إنبي في كأس الرابطة.

وطلب المدير الفني من محللي الأداء تسجيلات لمباريات إنبي في الدوري لدراسته جيدا.

ويعطي توروب، أهمية لمباريات الرابطة؛ إذ سيمنح الفرصة للاعبين المتواجدين في الفريق حاليا والعائدين من الإصابة مثل الشحات وأشرف داري.

ويري توروب أن مباريات كاس الرابطة فرصة جيدة للوقوف أيضا علي مستوى بعض اللاعبين الشباب وعلي رأسهم حمزة عبد الكريم الذي سيكون لاعبا أساسيًا

وسيتم تصعيد بعض اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الاول وسد النقص العددي.

وهناك 14 لاعبًا من النادي الأهلي، يمثلون منتخباتهم الوطنية خلال بطولتي كأس العرب، وكأس الأمم الأفريقية 2025.. طالع التفاصيل من هنا

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 11 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.