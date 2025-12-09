أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية، المقررة في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة كأس رابطة الأندية.

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس رابطة الأندية قد وضعت فرق الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - هشام فؤاد - بارون أوشينج - محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الشناوي، زياد مدحت، يوسف وائل الفرنسي، أحمد صفوت، محمد حمد، أنس وائل، حازم أسامة، أحمد حمدي، وناصر منسي.