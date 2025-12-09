المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الزمالك.. مهدي حارسًا وبيزيرا يقود الهجوم أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:03 م 09/12/2025
الزمالك

الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية، المقررة في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة كأس رابطة الأندية.

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس رابطة الأندية قد وضعت فرق الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - هشام فؤاد - بارون أوشينج - محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الشناوي، زياد مدحت، يوسف وائل الفرنسي، أحمد صفوت، محمد حمد، أنس وائل، حازم أسامة، أحمد حمدي، وناصر منسي.

الزمالك تشكيل الزمالك كأس الرابطة كهرباء الإسماعيلية الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg