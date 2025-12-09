المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاهزية عابدين وانتظام ديانج.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:11 م 09/12/2025
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي - صورة أرشيفية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها أن تجري ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى من مباريات كأس رابطة الأندية، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

مران الأهلي

اجتمع ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بلاعبي الفريق قبل انطلاق تدريبات الأحمر الجماعية اليوم الثلاثاء، من أجل شرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وشهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب، نتيجة انضمام العديد من الدوليين لمعسكرات المنتخب الأول والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، قبل أداء فقرات تخصصية انتهت بمناورة فنية، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لقادم المباريات.

جاهزية لاعبي الأهلي

شارك أليو ديانج، في تدريبات الأهلي التي أقيمت اليوم، ومن المنتظر أن تتحدد مشاركة اللاعب المالي وفقًا لرؤية الجهاز الفني، قبل أن يطير بعدها للحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتظم أحمد عابدين، في تدريبات الأهلي الجماعية، بعد تأكيد طبيب الفريق على جاهزية اللاعب، بعد أن اشتكى من آلام في عضلة السمانة في وقت سابق. 

وشارك عابدين في المران الذي شهد فقرات بدنية متنوعة، وجوانب خططية عديدة، قبل أن يشارك في المناورة الفنية التي أقيمت في ختام التدريبات.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، جاهزية محمد عبد الله، للمشاركة في المباريات المقبلة بعد اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح جاب الله أن عبد الله تعافى من إصابته المتمثلة في جزع في الرباط الداخلي للركبة، وشارك اللاعب بشكل قوي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد عبد الله أليو ديانج تدريبات الأهلي أحمد عابدين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg