واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها أن تجري ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى من مباريات كأس رابطة الأندية، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

مران الأهلي

اجتمع ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بلاعبي الفريق قبل انطلاق تدريبات الأحمر الجماعية اليوم الثلاثاء، من أجل شرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وشهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب، نتيجة انضمام العديد من الدوليين لمعسكرات المنتخب الأول والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، قبل أداء فقرات تخصصية انتهت بمناورة فنية، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لقادم المباريات.

جاهزية لاعبي الأهلي

شارك أليو ديانج، في تدريبات الأهلي التي أقيمت اليوم، ومن المنتظر أن تتحدد مشاركة اللاعب المالي وفقًا لرؤية الجهاز الفني، قبل أن يطير بعدها للحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتظم أحمد عابدين، في تدريبات الأهلي الجماعية، بعد تأكيد طبيب الفريق على جاهزية اللاعب، بعد أن اشتكى من آلام في عضلة السمانة في وقت سابق.

وشارك عابدين في المران الذي شهد فقرات بدنية متنوعة، وجوانب خططية عديدة، قبل أن يشارك في المناورة الفنية التي أقيمت في ختام التدريبات.

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، جاهزية محمد عبد الله، للمشاركة في المباريات المقبلة بعد اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح جاب الله أن عبد الله تعافى من إصابته المتمثلة في جزع في الرباط الداخلي للركبة، وشارك اللاعب بشكل قوي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.