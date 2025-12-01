يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة تحت قيادة ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول، وذلك عند مواجهة إنبي، في أولى جولات بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي وإنبي تأتي بعد حوالي أسبوعين لم يخض خلالهما الأحمر أي مباراة رسمية، وتحديدًا منذ التعادل مع الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المُقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام إنبي، المُقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الجمعة، على ملعب السلام، ظهور وجوه جديدة من العناصر الشابة، بجانب بعض النجوم الذين لم يشاركون في أي دقيقة مع المدرب الدنماركي، ييس توروب.

واعتمد ييس توروب خلال أول 9 مباريات له مع الأهلي على عدد محدود من العناصر الأساسية، فيما لم يشارك عدد آخر من النجوم في تلك المباريات، بعضها لأسباب فنية، وآخرين للإصابة.

حارس جديد.. وعودة المغربي

وسيضطر ييس توروب في مباراته أمام إنبي للاعتماد على الحارس الثالث للفريق، وهو محمد سيحا، الذي لم يظهر في أي مواجهة سابقة منذ انتقاله للأحمر، حيث كان الاعتماد على الحارسين، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، اللذان يتواجدان في معسكر منتخب مصر، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

من المحتمل أيضًا، أن تشهد مباراة الأهلي أمام إنبي عودة المدافع المغربي، أشرف داري، الذي تعرض لإصابات متتالية أبعدته عن المشاركة في المباريات، خلال الفترة الماضية.

العش ورضا يبحثان عن الفرصة الأولى

أيضًا، مصطفى العش، الذي خرج من حسابات توروب لأسباب فنية في جميع المباريات الماضية، قد يشارك لأول مرة تحت قيادة الدنماركي، حيث يسعى المدافع القادم من زد، لإثبات نفسه للجهاز الفني الجديد للأحمر.

ويدخل أحمد رضا، لاعب الأهلي مباراة إنبي بنفس هدف مصطفى العش، حيث لم يشارك اللاعب القادم من بتروجت في الموسم الماضي، بأي مباراة مع الأحمر تحت قيادة ييس توروب.

أما حسين الشحات الذي استقبله توروب بترحيب كبير في يومه الأول مع الأهلي، فيستهدف العودة للمشاركة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري، حيث سيكون الجناح الأيمن جاهزًا من الناحية البدنية لمباراة إنبي.

المواهب الشابة

وعلى صعيد المواهب الشابة، فهناك عدد آخر من اللاعبين الذين يبحثون عن وضع بصمة مع الأهلي، وعلى رأسهم المهاجم، محمد زعلوك، الذي سبق وأن شارك مع الأحمر في الموسم قبل الماضي، لكنه لم يظهر بقميص الفريق هذا الموسم.

كذلك، يتواجد في تدريبات الأهلي خلال الفترة الحالية، المدافع، أحمد عابدين، الذي خاض فترة معايشة مع فاماليكاو البرتغالي قبل عدة أسابيع، ولاعب الوسط، بلال عطية، الذي خاض فترة معايشة مع شتوتجارت الألماني، قبل عدة أشهر، ويقترب من خوض فترة جديدة مع هانوفر، مع المهاجم، محمد هيثم عبد العظيم.

وبجانب الظهير الأيسر، عمر سيد معوض، ولاعب خط الوسط النيجيري، كاظم إبراهيما، يظهر اسم المهاجم، حمزة عبد الكريم، الذي أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه سبق له المشاركة تحت قيادة ييس توروب، في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

