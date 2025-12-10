انتهت رحلة منتخب مصر الثاني، بنهاية مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر حتى يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

منتخب مصر تعرض لهزيمة قاسية في مباراته الأخيرة ضد الأردن (0-3)، لينهي مشواره في كأس العرب 2025، متكفيًا بحصد نقطتين فقط.

ترتيب منتخبات كأس العرب

وبعد نهاية مرحلة المجموعات، يحرص "يلا كورة"، على استعراض الترتيب النهائي لكل المنتخبات المشاركة في مأس العرب 2025، دون الاستناد إلى قاعدة المواجهات المباشرة، لأنها تسقط بالمقارنة بين المنتخبات في مجموعات مختلفة.

وإليكم الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات خلال كأس العرب 2025، بما فيهم موقع منتخب مصر، على النحو الآتي:

1- الأردن: 9 نقاط.

2- الجزائر: 7 نقاط. (+6) فارق الأهداف

3- المغرب: 7 نقاط. (+3) فارق الأهداف

4- السعودية: 6 نقاط. (5) الأهداف المسجلة

5- العراق: 6 نقاط. (4) الأهداف المسجلة

6- فلسطين: 5 نقاط. (3) الأهداف مسجلة

7- سوريا: 5 نقاط. (2) الأهداف مسجلة

8- تونس: 4 نقاط. (+2) فارق الأهداف

9- الإمارات: 4 نقاط. (+1) فارق الأهداف

10- عمان: 4 نقاط. (0) فارق الأهداف

11- البحرين: 3 نقاط.

12- مصر: نقطتين.

13- الكويت: نقطة واحدة. (3) الأهداف المسجلة

14- قطر: نقطة واحدة. (2) بطاقة صفراء

15- السودان: نقطة واحدة. (4) بطاقة صفراء

الكويت وقطر والسودان، لديهم فارق أهداف (-4)، الأزرق يتفوق بالأهداف المسجلة، لكن الآخرين متساويين بـ(1) هدف مسجل، لذا تم اللجوء إلى اللعب النظيف.

16- جزر القمر: 0 نقاط.

منتخب مصر اكتفى بالمركز الـ12 في هذه النسخة من كأس العرب، مع العلم أنه الوحيد الذي حصل على نقطتين في البطولة، بينما هناك 11 منتخبًا حصلوا على نقاط آكثر منه.

وفرض منتخب الأردن نفسه ليكون صاحب النسخة الأفضل في دور المجموعات، بالعلامة الكاملة، بينما جزر القمر دون رصيد من النقاط، جاء الأسوأ في هذه النسخة.

المفارقة الغريبة للغاية، أن منتخب تونس الذي ودع كأس العرب بالفعل، يتفوق في الترتيب على نظيره الإماراتي الذي عبر إلى الدور ربع النهائي.