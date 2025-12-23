أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه قرر تغيير فلسفته بطولة كأس عاصمة مصر، من البحث عن الانتصار في كل مباراة إلى منح فرصة المشاركة للاعبين الشباب.

وتلقى النادي الأهلي ثاني هزائمه في بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال ييس توروب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة اليوم: "مثل هذه المباريات تكون فرصة للاعبين الناشئين والشباب، حيث يجب أن يعرفوا ما ينقصهم لأخذ خطوة مع الفريق الأول".

وأضاف المدرب الدنماركي: "رأيت أداءً جيدًا من لاعبي الأهلي الشباب في مباراة اليوم، كما أشكر الجماهير على تحية اللاعبين قبل المباراة ودعمهم".

وتابع: "أقول دائمًا إن الهدف من لعب كرة القدم هو تحقيق الفوز، ولكن هذه البطولة فرصة لمشاركة اللاعبين الشباب في تدريبات ومباريات الفريق الأول".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "أرى أن اللاعبين الشباب في الأهلي تأقلموا مع خطتنا، وهذا منحني شعورًا بأن اللاعبين لديهم ما يستطيعون تقديمه للفريق الأول".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

