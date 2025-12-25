أعلن أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة سموحة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

يشار إلى أن نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، هشام فؤاد، بارون أوشينج، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد حمد، ناصر ماهر، آدم كايد، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، عمرو ناصر.

يشار إلى أن القائمة شهدت عودة ناصر ماهر الذي غاب عن مباراة الجولة الثانية أمام حرس الحدود، كما أنها شهدت تواجد محمد عواد الذي ارتبط اسمه بالتحويل للتحقيقات بسبب اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء خلال إحدى المباريات.