مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عودة ناصر ماهر وتواجد عواد.. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:34 م 24/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة سموحة.

ويلعب الزمالك مع سموحة، في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

يشار إلى أن نادي الزمالك بدأ هذه البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، هشام فؤاد، بارون أوشينج، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد حمد، ناصر ماهر، آدم كايد، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، عمرو ناصر.

يشار إلى أن القائمة شهدت عودة ناصر ماهر الذي غاب عن مباراة الجولة الثانية أمام حرس الحدود، كما أنها شهدت تواجد محمد عواد الذي ارتبط اسمه بالتحويل للتحقيقات بسبب اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء خلال إحدى المباريات.

