كلام فى الكورة
تواجد 6 نجوم.. الإعلان عن قميص الأهلي الثالث لموسم 2025-2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:01 م 14/08/2025
أعلنت الشركة المسؤولة عن تصميم ملابس فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، عن القميص الثالث للفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وشهد الإعلان ظهور 6 من نجوم الفريق، وهم: محمد هاني، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل "كوكا"، أشرف داري، ياسر إبراهيم، ومروان عطية.

وجاء تصميم القميص الثالث باللون الأزرق الفاتح، مزودًا بخطوط ذهبية، ليمنح الطاقم لمسة عصرية ومتميزة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في الجولة الافتتاحية.

لمطالعة صور القميص الثالث لفريق الأهلي اضغط هنا.. أو مطالعة الألبوم المرفق للموضوع

الأهلي الدوري المصري مودرن سبورت محمد هاني فاركو طاهر محمد طاهر الأهلي وفاركو

