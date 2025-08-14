بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

أعلنت الشركة المسؤولة عن تصميم ملابس فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، عن القميص الثالث للفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وشهد الإعلان ظهور 6 من نجوم الفريق، وهم: محمد هاني، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل "كوكا"، أشرف داري، ياسر إبراهيم، ومروان عطية.

وجاء تصميم القميص الثالث باللون الأزرق الفاتح، مزودًا بخطوط ذهبية، ليمنح الطاقم لمسة عصرية ومتميزة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في الجولة الافتتاحية.

