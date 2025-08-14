انتهت مساء اليوم الخميس، أول مباراتين من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

والتقى زد مع سيراميكا مساء اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، بينما التقى الاتحاد مع مودرن سبورت على استاد الإسكندرية.

نتائج الجولة الأولى

وكان زد قد انتصر في الجولة الأولى على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بينما تلقى سيراميكا هزيمة من الزمالك بنتيجة 2-0.

وفي نفس الجولة تعادل مودرن سبورت مع الأهلي بنتيجة 2-2، بينما تلقى الاتحاد هزيمة من المصري بنتيجة 3-1.

تعادل سيراميكا مع زد

زد الذي انتصر في الجولة الأولى على المقاولون العرب، فشل في تحقيق الفوز الثاني على التوالي له في بطولة الدوري، حيث حاول أكثر من مرة خلال الـ90 دقيقة دون هز الشباك، إلا أن المباراة في النهاية انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما سيراميكا بقيادة علي ماهر وصفقاته الجديدة فشل أيضا في تحقيق الفوز الأول له، حيث كان يرغب في الانتصار بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الزمالك.

فوز مودرن الأول

وعلى استاد الإسكندرية، حقق مودرن سبورت الفوز الأول له في بطولة الدوري أمام الاتحاد بنتيجة 2-1، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي بنتيجة 2-2.

وبادر محمد هلال بالتسجيل لمودرن أمام الاتحاد في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء تسبب فيها محمود عبد الرحيم جنش، حارس الاتحاد.

أما الهدف الثاني فسجله محمود رزق في الدقيقة 45+6 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وسجل نادي الاتحاد هدفه الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 90+1.

ترتيب الـ4 فرق

وبهذه النتائج، يصل مودرن سبورت للنقطة الرابعة في المركز الأول "مؤقتا" بينما تواجد زد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضًا.

أما فريق سيراميكا جمع أول نقطة له في البطولة، وظل الاتحاد دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

