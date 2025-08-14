أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لخوض مباراة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس 14 أغسطس 2025، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

اقرا أيضًا: قبل 17 يومًا.. مصدر ليلا كورة: الأهلي ينهي إجراءات طلب حكام أجانب أمام بيراميدز

وجاءت التشكيلة الأساسية لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، كريم حافظ، محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، بلاتي توريه، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو



خط الهجوم: فيستون ماييلي

اقرا أيضًا: قد يواجه خلالها بيراميدز.. مباراة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن السداسية التاريخية في 2025

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود جاد، أسامة جلال، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مصطفى زيكو، محمود زلاكة، يوسف أوباما، ومروان حمدي.