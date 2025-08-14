المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
6 لاعبين خارج الأهلي أمام فاركو في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:27 م 14/08/2025
فريق الأهلي

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي بدأ مشواره في المسابقة المحلية بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، كما تعادل فاركو مع إنبي سلبيًا.

تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هنا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

الغائبون عن الأهلي أمام فاركو

يغيب عن الأهلي الحارس الثالث محمد سيحا، وعمر كمال عبدالواحد، ياسر إبراهيم للإصابة، ومصطفى العش.

ويستمر غياب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور في ظل تعافيهما من الإصابة، فالأول خضع منذ فترة لعملية الفتق، والثاني أصبح قريبا من العودة بعد إصابة الكتف.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن مواجهة الأهلي وفاركو والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، في ثاني جولات الدوري المصري.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة أون سبورت.

اقرأ أيضًا:

صفقات جديدة ورحيل 4 نجوم.. كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

"تمزق في العضلة العانية".. طبيب الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو

الأهلي الدوري المصري فاركو ياسر إبراهيم عمر كمال عبدالواحد مصطفى العش

