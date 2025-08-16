المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبد العزيز السيد على الـ VAR.. حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:09 ص 15/08/2025
الزمالك

نادي الزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2025-26.

حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب

مباراة الزمالك والمقاولون العرب، تقام في التاسعة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

ويدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحكيميًا، محمد عباس مايو حكم ساحة، محمد مجدي سليمان مساعد أول، علي علاء مساعد ثاني، وعبد الحكيم ناصر حكم رابع.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب، الحكم عبد العزيز السيد، ويساعده كيرلس نزيه.

آخر مباراة جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب، ترجع إلى الجولة 19 من الموسم قبل الماضي 2023-24، والتي كان قد حسمها الذئاب لصالحه بنتيجة (2-1).

الزمالك كان انتصر في أولى مباريات الموسم الجديد على حساب سيراميكا كليوباترا (2-0)، بينما المقاولون العرب قد خسر مواجهته الافتتاحية في الدوري، أمام نظيره فريق زد، بنتيجة (0-2).

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز

