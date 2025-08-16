انتقد أحمد حسام ميدو، رئيس لجنة التخطيط السابق لنادي الزمالك، ياينك فيريرا مدرب الفريق الأبيض بعد التعادل أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وتعثر الزمالك بالتعادل السلبي أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أي مدرب يبدأ بدونجا في تشكيل الزمالك تعرف أنه مدرب مابيعرفش يقيم اللاعيبه كويس، أي مدرب يبدأ بناصر ماهر وينج رايت بالذات بعد ماتش سيراميكا تعرف أنه مش عايش معانا".

ميدو: لا أستطيع نطق "فيريرا"

وأضاف: "أحمل ضياع نقطتين مهمين جدًا لمدرب الزمالك، وبصراحة كلمة فيريرا مش قادر أنطقها، خسارة عدم استغلال الانطلاقة الجيدة للفريق أمام سيراميكا".

وأتم: "الدوري لسه طويل بس منافسين الزمالك شرسين وما بيضيعوش نقاط بسهولة والموسم ده مش محتاج أخطاء زي الأخطاء اللي حصلت إمبارح، العب بتشكيل صح وبلاش فتي".

وكان الزماك قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط.