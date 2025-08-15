المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صراع الفوز الأول.. 4 صفقات تزين تشكيل فاركو المتوقع أمام الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:04 م 15/08/2025
فاركو

فاركو

لا يفصلنا سوى ساعات قليلة على انطلاق مواجهة الأهلي ضد فاركو والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ولم يستطع الأهلي وفاركو في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بعدما تعادلا ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

الأهلي ضد فاركو

استطاع فاركو أن يدعم صفوفه بأكثر من صفقة هذا الصيف وربما أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، واستعارة يوسف عبد الحفيظ من الأهلي، والحارس أحمد دعدور.

للتعرف على صفقات فاركو وأبرز الراحلين قبل مواجهة الأهلي اضغط هنا

في الوقت ذاته، رحل بعض لاعبي فاركو مثل ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك، كما انضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

تشكيل فاركو المتوقع أمام الأهلي

من المحتمل أن يظهر 4 صفقات في تشكيل فاركو أمام الأهلي وهي: "حسين حسني، كريم الطيب، معاذ أحمد، ومحمد حسين القادم من الدوري الإماراتي".

تشكيل الأهلي المتوقع.. 4 تغييرات.. مفاضلة هجومية.. ومحاولة لإشراك ديانج أمام فاركو

ويأتي تشكيل فاركو المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

الأهلي الدوري المصري فاركو

