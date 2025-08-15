لا يفصلنا سوى ساعات قليلة على انطلاق مواجهة الأهلي ضد فاركو والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد فاركو في التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ولم يستطع الأهلي وفاركو في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بعدما تعادلا ضد مودرن سبورت (2-2)، وإنبي (0-0).

الأهلي ضد فاركو

استطاع فاركو أن يدعم صفوفه بأكثر من صفقة هذا الصيف وربما أبرزها تيو هيرنانديز من بورتيمونيسي البرتغالي، واستعارة يوسف عبد الحفيظ من الأهلي، والحارس أحمد دعدور.

في الوقت ذاته، رحل بعض لاعبي فاركو مثل ياسين مرعي الذي انتقل لصفوف الأهلي، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذين انضما للزمالك، كما انضم جيفرسون إنكادا إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

تشكيل فاركو المتوقع أمام الأهلي

من المحتمل أن يظهر 4 صفقات في تشكيل فاركو أمام الأهلي وهي: "حسين حسني، كريم الطيب، معاذ أحمد، ومحمد حسين القادم من الدوري الإماراتي".

تشكيل الأهلي المتوقع.. 4 تغييرات.. مفاضلة هجومية.. ومحاولة لإشراك ديانج أمام فاركو

ويأتي تشكيل فاركو المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

