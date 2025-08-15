بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

عاد النادي الأهلي للتحليق في سماء الانتصارات في ليلة تألق نجمه الجديد أحمد سيد زيزو بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد فاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي وفاركو

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "مصطفى شوبير، محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف".

وجاء تشكيل فاركو كالتالي: "محمد سعيد شيكا، بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل، أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري، محمود فرحات، كريم الطيب".

فرض الأهلي سيطرته واستحوذ على الكرة منذ بداية مباراته ضد فاركو.

محمد شريف يسجل الهدف الأول

ولم ينتظر المارد الأحمر كثيرًا حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 10 بعد رأسية من محمد شريف داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 1-0.

وواصل الأهلي ضغطه حتى سجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 عن طريق محمود حسن تريزيجيه ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

الأول منذ 761 يومًا.. محمد شريف يعود للتسجيل بقميص الأهلي أمام فاركو

زيزو يبدأ طريق الأهداف مع الأهلي

ولم يهدأ الأهلي حتى سجل ثاني الأهداف عن طريق نجمه الجديد أحمد سيد زيزو بعد ضربة رأسية داخل شباك فاركو، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وحاول الفريق الأحمر في الدقيقة 27 بعرضية من بنشرقي داخل منطقة الجزاء وتصدى لها دفاع فاركو وقابلها ديانج بتسديدة قوية ولكن ذهبت أعلى المرمى إلى خارج الملعب.

وأتيحت فرصة لفاركو في الدقيقة 29 بعد رأسية من كريم الطيب ولكن خرجت أعلى مرمى شوبير إلى خارج الملعب.

واستمرت خطورة فاركو بعد عرضية ورأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39 كادت أن تكون كرة هدف لكنها مرت على يمين شوبير إلى خارج الملعب.

بعد 336 دقيقة.. زيزو يقص شريط أهدافه مع الأهلي أمام فاركو

شوط أول أهلاوي

وفي الدقيقة 45 أطلق محمد علي بن رمضان تسديدة من خارج منطقة الجزاء ووصلت سهلة في يد شيكا حارس فاركو.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على فاركو بثنائية شريف وزيزو.

بنشرقي يصنع وزيزو يسجل

وغابت الخطورة في بداية الشوط الثاني حتى جاء الهدف الثالث عن طريق الأهلي في الدقيقة 59.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من أشرف بنشرقي وراوغ مدافع فاركو بمهارة وعرضية أرضية قابلها زيزو بتسديدة قوية أرضية مرت على يسار حارس فاركو إلى داخل الشباك، ليتقدم الأهلي بنتيجة 3-0.

ونفذ فاركو ركلة ركنية خطيرة في الدقيقة 66 ثم رأسية كادت أن تكون هدف لكن شوبير تصدى لها بصورة رائعة وتحولت إلى ركنية أخرى.

وشارك جراديشار وأحمد نبيل كوكا بدلًا من محمد شريف وأليو ديانج في صفوف النادي الأهلي.

هدية من شوبير تهدي فاركو الهدف الأول

وقلص فاركو الفارق في الدقيقة 70 عن طريق محمد فخري، لتتحول النتيجة إلى 3-1.

وجاء هدف فاركو بعد ارتباك داخل منطقة جزاء ووصلت عند هاني قام بإعادتها برأسه وكانت الكرة في طريقها لركنية لكن مصطفى شوبير وبصورة غريبة أعادها إلى محمد فخري سددها قوية ارتطمت بالقائم وتهادت إلى داخل الشباك.

خطأ فادح من مصطفى شوبير يكلف الأهلي هدفًا أمام فاركو في الدوري

جراديشار يضع الهدف الرابع

وواصل الأهلي هوايته بعدما سجل البديل جراديشار الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من محمد هاني، ليراوغ المهاجم السلوفيني الحارس شيكا ويضع الكرة في شباك فاركو، لتصبح النتيجة 4-1 في الدقيقة 81.

وحصل محمد هاني على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ومن ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+2.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1، ليحصد المارد الأحمر الانتصار الأول في الدوري.

الأهلي يحقق الانتصار الأول مع ريبيرو

نجح الإسباني خوسيه ريبيرو أن يسجل انتصاره الأول مع الأهلي بعد 4 مباريات رسمية (3 في كأس العالم للأندية، وجولة الافتتاح في الدوري ضد مودرن سبورت).

وحصد بذلك المارد الأحمر أول ثلاث نقاط في الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

