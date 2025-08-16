المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الزمالك المتوقع.. ظهور الصفقة الأخيرة.. تحرر ناصر.. وتغييران ضد المقاولون

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:00 ص 16/08/2025
ناصر ماهر نجم نادي الزمالك

احتفال ناصر ماهر بهدفه أمام سيراميكا

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تقام مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري.. طالع من هنا

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، يشهد ظهور البرازيلي خوان ألفينا، الذي انتظم في تدريبات الفارس الأبيض قبل أيام قليلة.

كما يعود ناصر ماهر إلى مركزه وسط ملعب الزمالك ضد المقاولون العرب، حيث إن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج بدني وشارك في التدريبات، منذ الأربعاء الماضي، لذا من المحتمل أن يتواجد ضمن البدلاء.

قائمة الزمالك ضد المقاولون العرب والغيابات.. طالع من هنا

فيما يظهر المغربي عبد الحميد معالي في تشكيل الزمالك المتوقع، بعدما كان قد شارك بديلًا في المواجهة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، في مباراة الليلة بالجولة الثانية من الدوري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا، ناصر منسي، عبد الحميد معالي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520419/تشكيل-الزمالك-المتوقع-ظهور-الصفقة-الأخيرة-تحرر-ناصر-وتغييران-ضد-المقاولون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد خيري", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a/296" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تشكيل الزمالك المتوقع.. ظهور الصفقة الأخيرة.. تحرر ناصر.. وتغييران ضد المقاولون", "alternativeHeadline":"تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري", "description": "استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/capture2025_8_15_17_54.webp", "keywords": "الزمالك,المقاولون العرب,الدوري المصري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520419/تشكيل-الزمالك-المتوقع-ظهور-الصفقة-الأخيرة-تحرر-ناصر-وتغييران-ضد-المقاولون", "articleBody": "استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تقام مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري.موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري.. طالع من هناملامح تشكيل الزمالكتشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، يشهد ظهور البرازيلي خوان ألفينا، الذي انتظم في تدريبات الفارس الأبيض قبل أيام قليلة.كما يعود&nbsp;ناصر ماهر إلى مركزه وسط ملعب الزمالك ضد المقاولون العرب، حيث إن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج بدني وشارك في التدريبات، منذ الأربعاء الماضي، لذا من المحتمل أن يتواجد ضمن البدلاء.قائمة الزمالك ضد المقاولون العرب والغيابات.. طالع من هنافيما يظهر المغربي عبد الحميد معالي في تشكيل الزمالك المتوقع، بعدما كان قد شارك بديلًا في المواجهة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا.تشكيل الزمالك المتوقعويأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، في مباراة الليلة بالجولة الثانية من الدوري، على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد صبحي.الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، ناصر ماهر.الهجوم: خوان ألفينا، ناصر منسي، عبد الحميد معالي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/capture2025_8_15_17_54.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T11:00: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T11:24:12+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T11:00:00+03:00" }