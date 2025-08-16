استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تقام مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، يشهد ظهور البرازيلي خوان ألفينا، الذي انتظم في تدريبات الفارس الأبيض قبل أيام قليلة.

كما يعود ناصر ماهر إلى مركزه وسط ملعب الزمالك ضد المقاولون العرب، حيث إن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج بدني وشارك في التدريبات، منذ الأربعاء الماضي، لذا من المحتمل أن يتواجد ضمن البدلاء.

فيما يظهر المغربي عبد الحميد معالي في تشكيل الزمالك المتوقع، بعدما كان قد شارك بديلًا في المواجهة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب، في مباراة الليلة بالجولة الثانية من الدوري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا، ناصر منسي، عبد الحميد معالي.