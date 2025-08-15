المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منذ موسم 2021-2022.. زيزو يعادل الانطلاقة الأفضل في مسيرته بالدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:09 م 16/08/2025
زيزو الأهلي

زيزو

تألق أحمد مصطفى "زيزو" لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام فاركو، أمس الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري المصري 2025-2026.

الأهلي فاز على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026، محققا انتصاره الأول في النسخة الحالية من المسابقة، بعد تعادله 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

وسجل زيزو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و59 من المباراة، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الأحمر الذي انضم له هذا الصيف.

وحصل صاحب الـ29 عاما على جائزة رجل مباراة الأهلي ضد فاركو.

رجل المباراة.. ماذا قدم زيزو في مباراة الأهلي ضد فاركو؟

زيزو يعادل الانطلاقة الأفضل في مسيرته بالدوري

وصل عدد المساهمات التهديفية لزيزو في الموسم الحالي من الدوري إلى 4 مساهمات بواقع هدفين و2 أسيست.

وكان زيزو صنع هدفين أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، قبل أن يسجل هدفين في مباراة فاركو.

ويعادل هذا الرقم، الانطلاقة القوية التي قدمها في موسم 2021-2022، عندما كان يرتدي قميص نادي الزمالك.

في ذلك الموسم، تمكن زيزو من المساهمة بـ4 أهداف أيضاً بواقع هدفين و2 أسيست أيضاً، مثلما فعل مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

وكان زيزو - حينها - سجل هدفاً وصنع آخر أمام فريق إنبي بالجولة الأولى من الدوري، قبل أن يسجل هدفاً ويصنع آخر أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الثانية من البطولة.

وأنهى زيزو وقتها موسم 2021-2022، مسجلاً 19 هدفًا و14 تمريرة حاسمة خلال 30 مباراة خاضها في الدوري.

وخلال 7 مواسم في الدوري المصري مع نادي الزمالك، لم يستطع زيزو أن يقدم انطلاقة قوية سوى الانطلاقة التي قدمها في موسم 2021-2022، علماً بأن الموسم الأول له مع الفريق الأبيض 2018-2019، كان قد انضم في منتصف الموسم.

بعد 336 دقيقة.. زيزو يقص شريط أهدافه مع الأهلي أمام فاركو

ماذا قدم زيزو في أول مباراتين بالدوري في مسيرته؟

موسم 2018-2019: لم يشارك في أول جولتين لانضمامه في منتصف الموسم.

موسم 2019-2020: صنع هدف في الجولة الأولى وسجل هدف في الجولة الثانية.

موسم 2020-2021: لم يسجل أو يصنع في أول جولتين.

موسم 2021-2022: سجل هدفين وصنع 2 آخرين.

موسم 2022-2023: لم يسجل أو يصنع في أول جولتين.

موسم 2023-2024: لم يلعب الجولة الأولى للإيقاف وصنع هدف في الجولة الثانية.

موسم 2024-2025: لم يسجل أو يصنع في الجولة الأولى ولم يلعب الجولة الثانية للإصابة.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

الأهلي الدوري المصري زيزو فاركو

