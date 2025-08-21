المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"نحن في أمس الحاجة لدعمكم".. فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:44 م 17/08/2025
فتوح

أحمد فتوح - الظهير الأيسر للزمالك

اعتذر أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لجماهير فريقه عما بدر منه وجعل إدارة الكرة بالنادي تتخذ قرارا باستبعاده عن المباريات لفترة بالإضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من مستحقاته.

رسالة فتوح

وكتب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الآتي:

"أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

"وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

ظهور فتوح في حفلة غنائية

وكان أحمد فتوح ضمن صفوف لاعبي الزمالك في المعسكر الذي كان يستعد الفريق الأبيض لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن ثم طلب فتوح المغادرة بسبب مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر بعدها في إحدى الحفلات الغنائية، مما أثار استياء الجهاز الفني والإداري.

وبعدها أعلن نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه على فتوح، إلى جانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

غيابه عن سيراميكا والمقاولون

وغاب فتوح عن مباراتي سيراميكا التي حقق فيها الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى مباراة المقاولون العرب التي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أرقام فتوح مع الزمالك

عدد المباريات: 179 مباراة

عدد الأهداف: 6 أهداف

عدد التمريرات الحاسمة: 17 تمريرة

المباريات المتبقية للزمالك في أغسطس

مودرن سبورت × الزمالك.. يوم الخميس 21 أغسطس – 9:00 مساءً

الزمالك × فاركو.. يوم الثلاثاء 26 أغسطس – 9:00 مساءً

وادي دجلة × الزمالك.. يوم الأحد 31 أغسطس – 9:00 مساءً

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون سيراميكا أحمد فتوح

