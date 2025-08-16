بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

انتهت مساء أمس السبت، مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتائج مثيرة.

وشهدت هذه الجولة فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1، بينما تعادل الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب، وانتصر بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

للتعرف على نتائج جميع مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 6 نقاط وهو الفريق الوحيد في البطولة التي حقق الانتصار في أول مباراتين، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد 5 أندية أخرى وهم: "زد، الزمالك، مودرن سبورت، إنبي وبيراميدز"، ويختلف الترتيب بحسب فارق الأهداف.

لقطات من الجولة الثانية

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض اللقطات المميزة من الجولة الثانية والتي كان من بينها احتفال أحمد السيد زيزو، لاعب الأهلي بهدفه في شباك فريق فاركو.

بالإضافة إلى رسالة جماهير نادي الزمالك في مباراة المقاولون والتي جاءت كالتالي: "الزمالك الرهيب"، فضلا عن بعض الصور التي جمعت الأندية.

لمشاهدة لقطات من مباريات الجولة الثانية للدوري اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

أما الزمالك فيلتقي مع مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.