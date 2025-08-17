تعرض لاعب نادي الإسماعيلي مروان حمدي، لـ إصابة قوية في قدمه اليمنى، وذلك خلال مواجهة بيراميدز، وبعد الفحص والتشخيص تبين إصابته بكسرين في المشطية الخامسة بقدمه اليمنى.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو"، كل ما تريد معرفته عن إصابة مروان حمدي لاعب النادي الإسماعيلي، وذلك حسبما جاء في موقع، " clevelandclinic".

ما هو الكسر المركب؟

الكسر المركب هو كسر أو شرخ في العظم يظهر من خلال الجلد، عادةً ما تنكسر العظام نتيجة قوة أو صدمة، كما يمكن أن تحدث الكسور نتيجة قوة أقل صدمة ولكنها متكررة.، مما تسبب شرخًا في عظم الشظية.

الكسور المركبة مؤلمة للغاية، وقد يكون من المخيف أيضًا رؤية عظمك مكشوفًا، لذلك يجب التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ للحصول على المساعدة.

ما أسباب حدوث الكسر المركب؟

الكسر المركب هو نوع من الكسور الذي يحدث نتيجة صدمة شديدة، مثل حوادث السيارات، أو الضربة من المرتفعات، أو ممارسة الرياضات الرائعة ككرة القدم، يتميز هذا النوع من الكسور باختراق العظم المكسور للجلد، مما قد يسبب تورمًا للقدم المصابة.

كيف يمكن تشخيص الكسر المركب؟

يتم مسح كسر المركب بسهولة من خلال القلم ثلاثي الأبعاد، حيث يمكن رؤية تشخيص العظام معًا، ويعزّز تشخيص التصوير بالأشعة السينية، والتوزيع بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي لرصد الضرر بدقة.

كيف يمكن علاج الكسر المركب؟

يبدأ العلاج بسكين الألم، ويتضمن ذلك مسكنات فموية أو وريدية، أو التخدير الموضعي، مع إعطاء الكزاز والمضادات الحيوية عند الحاجة. وننصح باتباع قاعدة PRICE التي تشمل:

1- تغطية الكسر.

2- الثلج: وضع الصحراء حول منطقة الكسر رئيسي التورم.

3- تثبيت الطرف المصاب بجبيرة أو دعامة.

4- رفع المصاب فوق المستوى الرئيسي للتورم.