"باي إجباري في الدوري".. الأهلي خارج الخدمة في الجولة الثالثة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:24 م 17/08/2025
الأهلي زيزو

الأهلي

أثار غياب النادي الأهلي عن قائمة المباريات المطروحة تذاكرها عبر شركة "تذكرتي" في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، تساؤلات جماهيرية عديدة، خاصة أن جميع الفرق الأخرى حُددت ملاعب مبارياتها وتم فتح باب الحجز لمبارياتها بشكل طبيعي.

السبب الأساسي يعود إلى طبيعة النظام الاستثنائي للدوري هذا الموسم، حيث يشارك 21 فريقًا بدلاً من 18، بعد أن تقرر في الموسم الماضي إلغاء الهبوط.

وبما أن العدد فردي، كان من الضروري أن يحصل فريق واحد على راحة في كل جولة (باي)، وجاء الدور في هذه الجولة على النادي الأهلي ليكون الفريق المستبعد من المشاركة.

وبالتالي لم يكن هناك أي مباراة للفريق ليُطرح لها تذاكر عبر المنصة.

ومن جانب آخر، فإن استبعاد الأهلي من الجولة الثالثة سلط الضوء أيضًا على النظام الجديد للدوري، حيث سيُقسم جدول المسابقة في الدور الثاني إلى مجموعتين: الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأوائل للتنافس على اللقب والمقاعد القارية، بينما تضم الثانية 14 فريقًا في صراع الهبوط.

ويعني ذلك أن كل نقطة تُكسب أو تُفقد في الدور الأول ستكون حاسمة، وبالتالي فإن "الجولة المفقودة" لأي فريق قد تؤثر على مساره لاحقًا في سباق المنافسة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول الملاعب، حيث أعلنت "تذكرتي" إقامة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، وكذلك مواجهة البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، على استاد القاهرة الدولي، بالرغم من الانتقادات التي وُجهت لأرضيته في الجولتين السابقتين.

وهو ما يعكس أن التحديات في الدوري الحالي ليست مرتبطة فقط بزيادة عدد الفرق، وإنما أيضًا بظروف البنية التحتية وجدول المباريات.

وبالنسبة للأهلي، فإن الغياب عن الجولة الثالثة قد يمنح الجهاز الفني بقيادة ريبييرو فرصة إضافية للاستعداد والتقاط الأنفاس وسط جدول مزدحم بالمباريات المحلية والإفريقية.

الأهلي الدوري المصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

