"تجهيز إمام لمباراة بيراميدز".. قناة الأهلي تكشف 3 ملفات قبل مواجهة المحلة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:13 م 17/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن رغبة إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في تأجيل مفاوضات التجديد أو تمديد عقود اللاعبين في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن إمام عاشور يتم تجهيزه لمواجهة بيراميدز في الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز ضد غزل المحلة، أما في الجولة الثالثة سيحصل على راحة من المباريات.

تأجيل مفاوضات التجديد

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي في قناة الأهلي: "الأهلي قرر تأجيل مفاوضات تجديد أو تمديد عقود لاعبيه لنهاية الفترة الأولى من الدوري، وذلك لمزيد من التركيز".

وأضاف: "من بين هؤلاء اللاعبين كريم فؤاد فهو لاعب ملتزم ولا توجد أي أزمة معه بشأن التمديد ولكن ذلك لفرض التركيز فقط".

وينتهي عقد كريم فؤاد مع النادي الأهلي في 30 يونيو 2026 وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولعب كريم فؤاد مع النادي الأهلي منذ قدومه في عام 2021، 89 مباراة بواقع 5259 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي 2025-26، لعب صاحب الـ 25 عاما مباراتين بواقع 135 دقيقة حيث لعب أمام موردن سبورت 45 دقيقة، وأمام فاركو شارك الـ90 دقيقة.

عودة إمام

وواصل شوبير: "الأهلي يجهز إمام عاشور لمباراة بيراميدز، إمام عاشور يريد التواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم، وسيبدأ من الغد التدريبات الجماعية".

وتابع: "توقعي أنه سيتم الصبر عليه في مباراة غزل المحلة على أن يتم تجهيزه لمباراة بيراميدز".

وسبق وأعلن النادي الأهلي عودة إمام عاشور لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية يوم الإثنين، على أن يتم تجهيزه لمباريات الفريق المقبلة.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة في بداية مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبعد اكتمال تأهيل إمام عاشور بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لوجهة نظر طبيب الفريق والإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني.

موافقة بيراميدز

وأنهى شوبير حديث عبر قناة الأهلي: "بيراميدز وافق على استضافة مباريات الأهلي والزمالك خلال فترة غلق استاد القاهرة، بشرط احتساب المباراة أنها على ملعب الأهلي وفقا للقرعة".

وقد تتجه رابطة الأندية إلى نقل مباريات جميع الأندية التي تلعب على استاد القاهرة الدولي، مع غلقه لفترة معينة حتى يتم إصلاح أرضية الملعب التي ظهرت في أول جولتين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد شوبير قناة الأهلي إمام عاشور

أخبار تهمك

"@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline":""تجهيز إمام لمباراة بيراميدز".. قناة الأهلي تكشف 3 ملفات قبل مواجهة المحلة", "datePublished" : "2025-08-17T23:13:00+03:00"