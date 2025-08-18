أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة المصري وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 19 أغسطس في التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى طاقم تحكيم يقوده محمد بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وهاني خيري مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد أحمد جمال حكمًا رابعًا، ويتولى عبد العزيز السيد مهمة حكم الفيديو، بمساعدة طارق مصطفى.

كما أعلنت اللجنة عن حكام بقية المواجهات في الجولة ذاتها، حيث سيدير محمد الغازي مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، فيما يتولى جبل السيد عطية مهمة الحكم الرابع، ويقود علاء صبري تقنية الفيديو بمساعدة هشام ربيع.

وفي لقاء فاركو وطلائع الجيش، وقع الاختيار على محمود وفا حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، بينما سيكون محمد ممدوح حكمًا رابعًا، مع وجود محمد الشناوي على تقنية الفيديو وإسلام أبو العطا مساعدًا له.

أما المباراة الجماهيرية التي تجمع الإسماعيلي بالاتحاد السكندري، فسيديرها طارق مجدي، ويعاونه كل من شريف عبد الله ومحمد عزازي، فيما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع، ويكون مصطفى مدحت حكم الفيديو بمساعدة محمد أحمد الشناوي.