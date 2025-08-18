المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:55 ص 18/08/2025
المصري

المصري

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة المصري وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 19 أغسطس في التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى طاقم تحكيم يقوده محمد بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وهاني خيري مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد أحمد جمال حكمًا رابعًا، ويتولى عبد العزيز السيد مهمة حكم الفيديو، بمساعدة طارق مصطفى.

كما أعلنت اللجنة عن حكام بقية المواجهات في الجولة ذاتها، حيث سيدير محمد الغازي مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، فيما يتولى جبل السيد عطية مهمة الحكم الرابع، ويقود علاء صبري تقنية الفيديو بمساعدة هشام ربيع.

وفي لقاء فاركو وطلائع الجيش، وقع الاختيار على محمود وفا حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، بينما سيكون محمد ممدوح حكمًا رابعًا، مع وجود محمد الشناوي على تقنية الفيديو وإسلام أبو العطا مساعدًا له.

أما المباراة الجماهيرية التي تجمع الإسماعيلي بالاتحاد السكندري، فسيديرها طارق مجدي، ويعاونه كل من شريف عبد الله ومحمد عزازي، فيما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع، ويكون مصطفى مدحت حكم الفيديو بمساعدة محمد أحمد الشناوي.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520626/اتحاد-الكرة-يعلن-حكام-مباريات-الجولة-بسيوني-يقود-قمة-المصري-وبيراميدز", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "عمر سلامة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9/270" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز", "alternativeHeadline":"اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة ", "description": "أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة المصري وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 19 أغسطس في التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى طاقم تحكيم يقوده محمد بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وهاني خيري مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد أحمد جمال حكمًا راب", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/5/525769447-1397874515674870-1524606834832482817-n2025_8_5_1_11.webp", "keywords": "الدوري المصري-بيراميدز-الإسماعيلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520626/اتحاد-الكرة-يعلن-حكام-مباريات-الجولة-بسيوني-يقود-قمة-المصري-وبيراميدز", "articleBody": "أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة المصري وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 19 أغسطس في التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى طاقم تحكيم يقوده محمد بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وهاني خيري مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد أحمد جمال حكمًا رابعًا، ويتولى عبد العزيز السيد مهمة حكم الفيديو، بمساعدة طارق مصطفى.كما أعلنت اللجنة عن حكام بقية المواجهات في الجولة ذاتها، حيث سيدير محمد الغازي مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، فيما يتولى جبل السيد عطية مهمة الحكم الرابع، ويقود علاء صبري تقنية الفيديو بمساعدة هشام ربيع.وفي لقاء فاركو وطلائع الجيش، وقع الاختيار على محمود وفا حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، بينما سيكون محمد ممدوح حكمًا رابعًا، مع وجود محمد الشناوي على تقنية الفيديو وإسلام أبو العطا مساعدًا له.أما المباراة الجماهيرية التي تجمع الإسماعيلي بالاتحاد السكندري، فسيديرها طارق مجدي، ويعاونه كل من شريف عبد الله ومحمد عزازي، فيما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع، ويكون مصطفى مدحت حكم الفيديو بمساعدة محمد أحمد الشناوي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/5/525769447-1397874515674870-1524606834832482817-n2025_8_5_1_11.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 18T00:55: 00+03:00", "datePublished" : "2025-08-18T00:55:00+03:00" }