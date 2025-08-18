المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ملف يلا كورة.. محترفو المنتخب.. رسالة شيكابالا.. وأزمة استاد القاهرة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:04 ص 18/08/2025
خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك في استاد القاهرة

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد، لعل أبرزها محترفو المنتخب، ورسالة شيكابالا، وأزمة استاد القاهرة.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

بعد شكاوى الأهلي والزمالك.. اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام لصيانة أرضية الملعب

تتجه وزارة الشباب والرياضة، إلى غلق ستاد القاهرة الدولي لمدة تصل إلى 10 أيام، لإجراء عملية الصيانة لأرضية الملعب، بعد عدة شكاوي من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك.

أثناء صيانة ستاد القاهرة.. أين يلعب الأهلي والزمالك مبارياتهم في الدوري؟

تقرر غلق ستاد القاهرة الدولي، لمدة لن تقل عن 10 أيام، لإجراء عملية الصيانة لأرضية الملعب، بعد عدة شكاوي من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك.

"نحن في أمس الحاجة لدعمكم".. فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

اعتذر أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لجماهير فريقه عما بدر منه وجعل إدارة الكرة بالنادي تتخذ قرارا باستبعاده عن المباريات لفترة بالإضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من مستحقاته.

يلا كورة يكشف.. أسماء المحترفين في معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسماء المحترفين في معسكر شهر سبتمبر المقبل، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

استاد القاهرة يستضيف مواجهتين.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة للدوري

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، عن فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

"لم تكن النتيجة كما توقعنا".. ألفينا يعلق على مشاركته الأولى مع الزمالك أمام المقاولون

اعترف البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك، أن نتيجة مباراة المقاولون لم تكن كما أراد فريقه.

"تجهيز إمام لمباراة بيراميدز".. قناة الأهلي تكشف 3 ملفات قبل مواجهة المحلة

كشفت قناة الأهلي عن رغبة إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في تأجيل مفاوضات التجديد أو تمديد عقود اللاعبين في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن إمام عاشور يتم تجهيزه لمواجهة بيراميدز في الدوري.

شيكابالا يشكر جماهير الزمالك: أنتم سر قوة الفريق

وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، رسالة شكر خاصة إلى جماهير النادي بعد حضورهم المميز في مباراة الفريق الأخيرة على استاد القاهرة، رغم النتيجة السلبية التي خرج بها الفريق.

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري استاد القاهرة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

التعليقات

