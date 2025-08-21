قدم نادي مودرن سبورت أداءً مغايرًا، في بداية الموسم الحالي، لما ظهر عليه في الموسم الماضي، حينما كان يصارع للبقاء، في مجموعة الهروب من الهبوط.

وانتزع مودرن 4 نقاط في أول جولتين، بعد التعادل مع الأهلي حامل اللقب في الأسبوع الأول بنتيجة 2-2، ثم الانتصار على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-2 خارج ملعبه.

واستطاع المدرب مجدي عبد العاطي أن يقدم بداية قوية لفريقه على الصعيد الهجومي، رغم وجود بعض الأزمات الدفاعية، التي يحتاج للعمل على حلها.

ويعتمد مودرن سبورت على طريقة 4-2-3-1، بتواجد عبد الرحمن أسامة "شيكا" وأحمد يوسف كثنائي خط وسط، محمد هلال صانع ألعاب، أرنولد إيبا جناح أيسر، ومحمد مسعد في مركز الجناح الأيمن، بينما حجز حسام حسن مركز المهاجم الصريح، بعد تألقه كبديل في لقاء الأهلي، ثم كأساسي في مواجهة الاتحاد السكندري.

مسعد سلاح مودرن الأبرز.. ودور تهديفي للمدافعين

ويعد محمد مسعد هو أخطر أسلحة مودرن الهجومية، والذي ارتبط اسمه بنادي الزمالك من قبل، بعد تقديمه مستويات ملفتة للأنظار في الموسم الماضي.

وصنع محمد مسعد ركلة الجزاء التي تحصل عليها زميله حسام حسن في مواجهة الاتحاد السكندري، بمهارة فردية بعدما قطع الكرة وراوغ مدافع زعيم الثغر.

كما نجح مودرن في تسجيل هدفين من ركلات ركنية، بعرضيات متقنة نفذها محمد هلال وعلي فوزي، واستطاع ثنائي الدفاع علي الفيل ومحمود رزق هز شباك الخصوم بالطريقة ذاتها.

أزمة العرضيات تهدد مودرن أمام الزمالك

لكن على الجانب الآخر، عانى فريق مودرن سبورت من أزمة في التعامل مع العرضيات، تسببت في تعادله أمام الأهلي رغم تقدمه بنتيجة 2-1، كما كادت أن تسقطه في الفخ ذاته بمواجهة الاتحاد السكندري.

وسجل الأهلي هدفيه من كرات عرضية، أرسلها زيزو للثنائي أحمد رضا وياسين مرعي، ولم ينجح دفاع مودرن أو حارس مرماه محمد أبو جبل في التصدي لها.

وفي المواجهة ذاتها، أهدر محمد شريف فرصة سهلة، بعد كرة عرضية تواجد فيها بمفرده داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع مودرن لم ينجح في إبعادها قبل أن تصل له.

وظهرت الثغرة ذاتها، بعد كرة عرضية تابعها محمد علي بن رمضان برأسية قوية، لكن العارضة أنقذت مودرن سبورت من هدف قاتل.

وفي لقاء الاتحاد السكندري، جاء هدف زعيم الثغر الوحيد من كرة عرضية، خطفها المهاجم فادي فريد بلمسة واحدة من على القائم القريب.

وفي نفس المباراة، كانت الكرات الركنية مصدر تهديد كبير لدفاع مودرن، حيث أهدر الاتحاد عدة فرص من الركنيات، والتي فشل الحارس محمد أبو جبل في إبعادها بصورة صحيحة، بل سقطت أحد الكرات من يده وكادت تتسبب في فرصة خطيرة لأصحاب الأرض لكنه استطاع الإمساك بها بصعوبة.

وتعتبر الثغرة الثانية في دفاع مودرن هي المساحة خلف علي فوزي الظهير الأيمن المخضرم، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري المصري، لكنه عانى دفاعيًا في المواجهات الماضية.

وتظهر فرصة تريزيجيه في الشوط الأول بمباراة الأهلي ومودرن المساحة بين علي فوزي وقلب الدفاع، والتي تحرك فيها محمد علي بن رمضان لكن الكرة لم تصل له.

وتكرر المشهد في الشوط الثاني بفرصة خطيرة وصلت لكريم فؤاد في مساحة مشابهة، وسط غفلة من الظهير الأيمن وضعف المساندة لدفاعية من أجنحة مودرن، وصنع منها فرصة خطيرة لكن تسديدة زيزو لم تسكن الشباك.

ويمتلك مودرن العديد من الأسماء الجديدة في صفوفه، والتي لم تشارك بصورة أساسية حتى الآن مثل محمود ممدوح والمهاجم جودوين شيكا، لكنهم قد يمثلون حلولًا جيدة للمدرب مجدي عبد العاطي من على مقاعد البدلاء.

وفي المواجهتين الماضيتين، كان الثنائي رشاد المتولي وآدم رجم أخطر أسلحة مودرن من على مقاعد البدلاء، والذي قد يعتمد عليها مجدي عبد العاطي في مواجهة الزمالك، حال تأخره في النتيجة.