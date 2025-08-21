المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"اعتذار وإصابة".. الزمالك يكشف لـ"يلا كورة" موقف فتوح وشيكو بانزا من مباراة مودرن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:10 م 17/08/2025
الزمالك شيكو بانزا سيراميكا

شيكو بانزا - لاعب الزمالك

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف الثنائي شيكو بانزا وأحمد فتوح من مباراة مودرن سبورت المقرر إقامتها في الدوري المصري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف شيكو وفتوح

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "شيكو بانزا شعر بآلام في العضلة الضامة، خلال التدريبات التي أقيمت قبل مباراة المقاولون العرب وفضل الجهاز الفني منحه الراحة".

وغاب شيكو بانزا عن مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما عن أحمد فتوح الذي اعتذر عما فعله لجماهير نادي الزمالك.. قال: "أحمد فتوح ملتزم للغاية بالبرنامج التأهيلي المُعَدّ له منذ بداية أزمته مع الزمالك، ووصل لمرحلة جيدة بدنيًا".

وأوضح: "فتوح اعتذر لجماهير الزمالك برسالة عبر "انستجرام" من تلقاء نفسه، ولكن غير مؤكد أن يشارك في التدريبات الجماعية في مران الغد، لا يزال أمامه بعض الأمور المطلوب تنفيذها".

وسبق وتقدم فتوح باعتذار رسمي لجماهير فريقه عما بدر منه وجعل إدارة الكرة بالنادي تتخذ قرارا باستبعاده عن المباريات لفترة بالإضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من مستحقاته.

فتوح في حفلة غنائية

وكان أحمد فتوح ضمن صفوف لاعبي الزمالك في المعسكر الذي كان يستعد الفريق الأبيض لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن ثم طلب فتوح المغادرة بسبب مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر بعدها في إحدى الحفلات الغنائية، مما أثار استياء الجهاز الفني والإداري.

وبعدها أعلن نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه على فتوح، إلى جانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت أحمد فتوح شيكو بانزا

