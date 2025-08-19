المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مشاركة إمام وتأهيل مروان عطية.. تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:00 م 19/08/2025
امام

إمام عاشور من مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة غزل المحلة بمشاركة إمام عاشور وتأهيل مروان عطية.

وقام لاعبو الأهلي بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

طالع مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري من هنا

مشاركة إمام عاشور بدون التحامات

كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أن لاعب الوسط إمام عاشور شارك في أجزاء من المران الجماعي بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية.

وأضاف أنه يتم تقييم حالة إمام عاشور بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته بعدما تعافى من إصابة الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025.

وفي الوقت ذاته، يواصل مروان عطية تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد عملية "الفتق".

طالع نتائج مباريات الدوري من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الأهلي في السادسة مساء.

وكان المارد الأحمر بدأ الموسم الجديد بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم انتصر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري غزل المحلة إمام عاشور مروان عطية

