المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"رجل المباراة وأفضل هدف".. زيزو يبدأ طريق الجوائز مع الأهلي من بوابة فاركو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:25 م 19/08/2025
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وواصل زيزو تألقه مع الأهلي في الجولة الثانية بعدما سجل هدفين خلال الفوز على فاركو بنتيجة 4-1.

وتم اختيار هدف زيزو الثاني أمام فاركو الذي جاء بعد مراوغة وتمريرة من أشرف بنشرقي كأفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري.

طالع نتائج مباريات الدوري من هنا

هدف زيزو الأفضل في جولة الدوري

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر منصة "إكس": "بتصويت الجماهير.. إنهاء زيزو أفضل هدف في الجولة الثانية".

وكان زيزو توج في نفس مباراة فاركو بجائزة "رجل المباراة" بفضل تسجيله لهدفين ومساهمته في قيادة الأهلي للانتصار.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الأهلي في السادسة مساء.

وكان المارد الأحمر بدأ الموسم الجديد بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم انتصر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا

الدوري المصري زيزو ترتيب الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة مباراة الأهلي اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520742/-رجل-المباراة-وأفضل-هدف-زيزو-يبدأ-طريق-الجوائز-مع-الأهلي-من-بوابة-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""رجل المباراة وأفضل هدف".. زيزو يبدأ طريق الجوائز مع الأهلي من بوابة فاركو", "alternativeHeadline":" زيزو يحصد جائزة أفضل هدف مع الأهلي في جولة الدوري", "description": "أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/zizo2025_8_15_21_32.webp", "keywords": "زيزو-مباراة الأهلي اليوم-موعد مباراة الأهلي القادمة-الدوري المصري-ترتيب الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520742/-رجل-المباراة-وأفضل-هدف-زيزو-يبدأ-طريق-الجوائز-مع-الأهلي-من-بوابة-فاركو", "articleBody": "أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.وواصل زيزو تألقه مع الأهلي في الجولة الثانية بعدما سجل هدفين خلال الفوز على فاركو بنتيجة 4-1.وتم اختيار هدف زيزو الثاني أمام فاركو الذي جاء بعد مراوغة وتمريرة من أشرف بنشرقي كأفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري.طالع نتائج مباريات الدوري من هناهدف زيزو الأفضل في جولة الدوريوكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر منصة "إكس": "بتصويت الجماهير.. إنهاء زيزو أفضل هدف في الجولة الثانية".وكان زيزو توج في نفس مباراة فاركو بجائزة "رجل المباراة"&nbsp;بفضل تسجيله&nbsp;لهدفين ومساهمته في قيادة الأهلي للانتصار.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناموعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلةيستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.ويستضيف غزل المحلة نظيره الأهلي في السادسة مساء.وكان المارد الأحمر بدأ الموسم الجديد بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم انتصر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.للتعرف على&nbsp;مباريات اليوم الثلاثاء&nbsp;اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/zizo2025_8_15_21_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T14:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T14:57:52+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T14:25:00+03:00" }