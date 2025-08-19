بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وواصل زيزو تألقه مع الأهلي في الجولة الثانية بعدما سجل هدفين خلال الفوز على فاركو بنتيجة 4-1.

وتم اختيار هدف زيزو الثاني أمام فاركو الذي جاء بعد مراوغة وتمريرة من أشرف بنشرقي كأفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري.

هدف زيزو الأفضل في جولة الدوري

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر منصة "إكس": "بتصويت الجماهير.. إنهاء زيزو أفضل هدف في الجولة الثانية".

وكان زيزو توج في نفس مباراة فاركو بجائزة "رجل المباراة" بفضل تسجيله لهدفين ومساهمته في قيادة الأهلي للانتصار.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الأهلي في السادسة مساء.

وكان المارد الأحمر بدأ الموسم الجديد بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم انتصر على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

